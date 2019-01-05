Армянская диаспора готовит атаку на нового посла США

Армянская диаспора США приготовилась "работать" с новоназначенным послом США в Ереване Линн Трейси.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) будет работать с новым послом США в Армении Линн Трейси для улучшения отношений между двумя странами, говорится в заявлении организации.

"Армянский национальный комитет Америки с нетерпением ждет совместной работы с послом Трейси, направленной на улучшение стратегических отношений Армении и США", - передают армянские СМИ слова исполнительного директора ANCA Арама Амбаряна.

Улучшение стратегических отношений между Арменией и США, учитывая огромную разницу в весовых категориях, подразумевает не экономику или широкую политическую кооперацию.

Напомним, что назначению Трейси предшествовал допрос с пристрастием, учиненный ей активистами армянского лобби, сенаторами Бобом Менендесом и Эдом Марки. Лоббисты забросали дипломата провокационными вопросами, пытаясь вырвать у нее признание "геноцида армян", или на худой конец, обещания добиваться роста финансовой помощи Армении.

Тогда еще кандидат в послы уклончиво ответила на вопрос о расширении финансовой помощи Армении. Не устроил армянство и ее ответ по поводу надуманного "геноцида". А что еще неприятнее - дипломат намекнула на необходимость наладить баланс и подотчетность прежде, чем заговаривать о расширении помощи, а также указала на важность борьбы с коррупцией и содействия независимым СМИ. То есть просто так под "революцию" Пашиняна Штаты ссужать деньги не будут .

На вопрос же о признании надуманного "геноцида армян" Линн Трейси ответила, что администрация Трампа и она лично признают "массовые убийства и депортации в Османской империи", очень разочаровав ANCA. "Мы сожалеем, что Л. Трейси столь старательно и публично использовала эвфемизмы и уклончивые выражения, чтобы избежать надлежащего осуждения "геноцида армян"", - заявил тогда Амбарян.

Теперь, когда госпожа Трейси утверждена послом, диаспора не намерена отступать и собирается продолжать "работу" с дипломатом для реализации своих целей.

Султан Керим