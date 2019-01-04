Никол Пашинян отказался от мандата

Первая сессия Национального собрания Армении седьмого созыва пройдет 14 января. Об этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян на заседании 4 января, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян и еще 17 кандидатов из пропорционального списка блока "Мой шаг" подали заявления о самоотводе. ЦИК в установленном порядке изучила заявления о самоотводе, все они получили нотариальное заверение, что позволяет комиссии признать потерявшей силу регистрацию этих кандидатов в депутаты.

Так, от депутатских мандатов, помимо Пашиняна, отказались также другие члены его команды в правительстве - Тигран Авинян, Араик Арутюнян, Сурен Папикян, Заруи Батоян, Эдуард Агаджанян, Романос Петросян, Давид Санасарян, Акоп Аршакян, Арсен Торосян, Гарик Саркисян, Эрик Григорян, Гнел Саносян, Трдат Саркисян, Андрей Гукасян, Давид Геворкян, Нарек Бабаян, Феликс Цолакян.

Заявления о самоотводе подали еще два кандидата из списка "Просвещенной Армении". Это Крист Марукян и Армен Багдасарян. Из "Процветающей Армении", также прошедшей в парламент, самоотводов не было.