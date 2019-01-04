Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Бейлаганском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе (137-ой километр)-Бейлаган в Бейлаганском районе.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе (137-ой километр)-Бейлаган, соединяющей семь населенных пунктов с населением в 26 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 14,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.