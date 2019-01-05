Азербайджанская община Карабаха выразила протест против съемок провокационного фильма

Глава азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев направил письмо протеста продюсерам фильма Gate to Heaven ("Врата в рай"), снятого на оккупированных территориях страны, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

В письме протеста, адресованном Кестутису Драздаускасу и Ангелике Шулер, говорится, что фильм "Врата в рай" правильно было бы назвать "Врата в ад", так как территории, где велась съемка фильма, были оккупированы в результате применения силы и проживавшие там сотни тысяч азербайджанцев были насильно изгнаны со своих родных земель.

"Вы, возможно, не в курсе оккупации территорий Азербайджана - Нагорно-карабахского региона и семи прилегающих районов в результате военной агрессии Армении. В результате этнической чистки азербайджанского населения на оккупированных территориях страны со стороны Армении более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Более 80 тысяч членов азербайджанской общины Нагорного Карабаха на протяжении более 30 лет живут как вынужденные переселенцы в различных регионах Азербайджана", - говорится в письме.

В письме также отмечается, что резолюции Совета безопасности ООН (1993 год) признают Нагорно-карабахский регион неотъемлемой частью Азербайджана и требуют незамедлительного и безоговорочного выводы армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

"Это требование подтверждено в резолюциях и постановлениях ОБСЕ, НАТО, Движения неприсоединения, Европарламента, Совета Европы и других международных организаций. Мы, азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана, выражаем глубокое сожаление в связи с инициативой снять фильм на наших оккупированных землях и думаем, что этот шаг поддерживает сепаратизм и ирредентизм в регионе, уже разрушенном в результате армянской военной оккупации. Стыдно, что проект, в котором вы принимаете участие, игнорирует грубое нарушение основных прав человека (право жить на своей родине, право собственности и другие) тысяч азербайджанцев, изгнанных со своих земель в результате военной агрессии Армении", - подчеркивается в письме.

Турал Гянджалиев призывает всех лиц, принявших участие в этой инициативе, прекратить поддержку незаконной оккупации территорий Азербайджана, поддержку и поощрение сепаратизма.

"Наоборот, идея снять фильм о совместном проживании на протяжении истории армянской и азербайджанской общин в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана может внести вклад в мир, стабильность, прогресс и устойчивое развитие в регионе", - говорится в письме.

В заключение глава азербайджанской общины приглашает продюсеров поддерживать мир, справедливость и развитие и действовать в направлении сотрудничества армянской и азербайджанской общин Нагорно-карабахского региона.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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