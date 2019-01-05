Откуда у Джахангира Гаджиева и его жены частный самолет за 42 миллиона? - СЕНСАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ - ФОТО

21 января пройдет предварительное заседание суда по делу экс-главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который обвиняется в миллиардных хищениях и ряде других преступлений. Под следствием - уже в Великобритании - оказалась и жена Гаджиева Замира, которую обвиняют в подозрительно огромных расходах на роскошь и неспособности объяснить источник своего богатства.

Как передает Day.Az со ссылкой на azxeber.com, на этом фоне в Сети были опубликованы сенсационные документы, которые свидетельствуют о том, насколько обнаглел экс-банкир: они с женой даже приобрели частный самолет Gulfstream G550 за 42 миллиона долларов США.

Как видно, Гаджиев купил частный джет в 2011 году, а через два года выплатил всю сумму.

Gulfstream G550 - реактивный двухмоторный самолет бизнес-класса, выпускающийся корпорацией Gulfstream Aerospace.

Самолет G550 способен пролетать 12 501 км (6750 морских миль) без посадки, а также может садиться и взлетать в высокогорных аэропортах с короткой взлетно-посадочной полосой. Полезная нагрузка также является преимуществом. Самолет G550 может перевозить до 19 пассажиров, совершая беспосадочный перелет длительностью более 12 часов.