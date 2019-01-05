Остановим армянскую провокацию! - Отправьте обращение

Глава Азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев выступил с обращением по поводу появления в прокате фильма под названием "Gate to Heaven" ("Ворота в рай"), являющегося продуктом "сотворчества" Армении, Литвы и Германии.

Главной "изюминкой" картины является то, что снят он на оккупированных территориях Азербайджана.

Обращение азербайджанцев Карабаха адресовано продюссировавшим фильм Кестутису Драздаускасу и Ангелике Шулер. Авторы обращения, предполагая, что иностранцы могут быть не в курсе происходившего в оккупированном Арменией Карабахе, дают краткую справку о карабахской войне и ее страшных реалиях, этнических чистках коренного азербайджанского населения НК, а также резолюциях международных организаций, требующих вывода оккупационных сил с азербайджанских территорий.

Считая участие в подобном кинопроекте постыдным, Турал Гянджалиев призывает всех тех, кто принял участие в этой инициативе, прекратить поддержку незаконной оккупации территорий Азербайджана, поддержку и поощрение сепаратизма. По его мнению, гораздо продуктивнее с точки зрения установления мира в регионе было бы снять фильм о том, как армяне и азербайджанцы совместно жили в Нагорном Карабахе на протяжении веков.

Отметим, что содержание "Ворот в рай", что называется, притянуто за уши к апрельским боям 2016 года и явно свидетельствует о неосведомленности неармянских членов съемочной группы о реальных событиях. Некий немецкий журналист в апреле 2016-го "возвращается" в оккупированный Карабах, где натыкается на некую оперную певицу армянского происхождения с неармянской фамилией. Само собой, оккупанты представлены в фильме в романтическо-героической ауре. Авторы сценария отсылают зрителей к событиям 1992 года, заваривается несъедобная каша и снимается весь этот провокационный бред на оккупированных территориях Азербайджана...

Когда армянской стороной снимается очередной фильм о карабахском конфликте, ничего разумного или соответствующего исторической правде от него ждать не следует. И никто этого и не ждет. Но провокаторы взяли за привычку вовлекать в свои провокации зарубежных кинематографистов, актеров и продюсеров. Тем самым стараясь вывести свою продукцию в мир и придать ей веса громкими именами. Фильм "Ворота в рай" не отличается громкими именами в титрах, тем не менее пиар его идет активно, и армянская сторона пытается и в этот раз воспользоваться неармянскими фамилиями (как и у армянской героини фильма), чтобы привлечь к себе внимание.

В связи с этим предлагаем нашим читателям обратиться к одному из продюсеров, достаточно известному литовскому кинодеятелю Кестутису Драздаускасу со следующим письмом:

"Уважаемый Кестутис. Считаем необходимым указать на то, что вы и ваши коллеги были вовлечены армянской стороной в провокацию, сути которой вы, скорее всего, не знаете. События, о которых идет речь в спродюсировнном вами фильме, искажены и представлены в далеком от реалий свете. Карабахская война - это трагедия и азербайджанского, и армянского народов. Развязанная армянскими националистами, она унесла тысячи жизней, ввергла в разруху процветающий регион и нанесла удар по исторически дружественным отношениям наших народов. Съемки велись в местах, где оккупантами осуществлялись этнические чистки мирных жителей Карабаха азербайджанской национальности.

Оккупированные ныне Арменией территории признаются всем миром неотъемлемой частью Азербайджана. Территориальную целостность нашей страны признают также на официальном уровне Литва и Германия, представители которых значатся в составе съемочной группы.

Участие в продвижении подобных кинофильмов не способствует миру в регионе, а, наоборот, разжигает страсти и усиливает напряженность. Поэтому призываем вас прекратить поддерживать данный армянский проект и присоединиться к голосу сторонников мира и справедливости".

Данное обращение можно отправить на личную страницу литовского продюсера в соцсети Facebook, пройдя по ссылке:

https://www.facebook.com/kestutis.drazdauskas.9?lst=100000904815079%3A100000510716594%3A1546670421