В Армении пожилые супруги пытались покончить с собой

5 января 2019 11:53

В Араратской области 4 января произошло ЧП.

Как сообщает shamshyan.com, около 15:20 часов из медцентра Арташата поступил сигнал о том, что к ним с диагнозом "острое отравление сельскохозяйственными химикатами" доставлены двое граждан, передает Day.Az.

Пострадавшие оказались жителями села Азатаван 88-летний Рафик Матевосян и 79-летняя Офик Матевосян. По предварительным данным, Р. и О. Матевосяны попытались совершить самоубийство и выпили химикат "Агрофос супер". Пострадавшие пожилые люди не в состоянии дать показания о причинах своего поступка.

По факту происшедшего подготавливаются материалы. По имеющимся данным, Рафик и Офик Матевосяны супруги.

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