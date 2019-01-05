В Армении пожилые супруги пытались покончить с собой
5 января 2019 11:53 217
В Араратской области 4 января произошло ЧП.
Как сообщает shamshyan.com, около 15:20 часов из медцентра Арташата поступил сигнал о том, что к ним с диагнозом "острое отравление сельскохозяйственными химикатами" доставлены двое граждан, передает Day.Az.
Пострадавшие оказались жителями села Азатаван 88-летний Рафик Матевосян и 79-летняя Офик Матевосян. По предварительным данным, Р. и О. Матевосяны попытались совершить самоубийство и выпили химикат "Агрофос супер". Пострадавшие пожилые люди не в состоянии дать показания о причинах своего поступка.
По факту происшедшего подготавливаются материалы. По имеющимся данным, Рафик и Офик Матевосяны супруги.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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