Хакеры Anonymous выявили новые факты антироссийской деятельности в Армении

Хакеры из Anonymous опубликовали новую серию документов о деятельности британского госпроекта Integrity Initiative в Армении, включая график публикаций, перечень контактов, список нелояльных журналистов, платежные документы, передает Day.Az со ссылкой на РИА-Новости.

Хакеры обнародовали новые документы и счета на оплату, которые они назвали свидетельством проведения Integrity Initiative за деньги британских налогоплательщиков анализа деятельности Лейбористской партии и ее лидера, телеканала RT, а также работы Лондона в соседних с Россией странах. В документах речь, в частности, идет об освещении положения в странах бывшего СССР, инцидента в Солсбери и ситуации на Ближнем Востоке, включая Сирию. Британский МИД уже признавал достоверными ранее опубликованные документы Anonymous по теме вмешательства Лондона в дела стран ЕС и о ведении целенаправленной информационной войны против России. Среди документов - доклады о работе RT и счета на оплату, выставленные за такую работу для Intergity Initiative через несколько дней.

Опубликованные хакерами документы включают своеобразный график действий "Института государственного управления" в регионе за 2016 год со списком публикаций в СМИ о влиянии России и ее "негативной роли в мире", а также научную статью некоего исследователя Эдуарда Абраамяна о протестах в Армении под названием "Москва опасается, что армянская "бархатная революция" может ослабить ее влияние на Ереван". Приложен и документ о выплате на имя все того же исследователя, который проинформировал некую "аудиторию" о текущем положении внутренней и внешней политики Армении на сумму 265 фунтов.

В списке достижений "Института государственного управления" обозначены и восемь жалоб, направленных в британский медиарегулятор Ofcom по поводу "неспособности RT обеспечить должную беспристрастность" с просьбой начать официальное расследование.

Еще один документ представляет собой отчет об освещении протестов в Армении, где показано, что работники проекта делали упор на "негативную роль России", при этом в комментариях к примерам публикаций порицаются журналисты, которые при освещении протестов стояли на пророссийской позиции.

Хакеры рассказали о методах Integrity Initiative в борьбе с Россией. Британский проект предлагал использовать ассоциации сексуальных меньшинств, а также Human Rights Watch и Amnesty International для ухудшения имиджа России в Испании.

Также представлен список "активистов" в Армении, которые продвигают интересы России, пропагандируют "официальную позицию и намерения России, одновременно позиционируя себя как "аналитиков", "экспертов", " политиков".

В ноябре 2018 года хакеры впервые опубликовали документы о деятельности проекта "Института государственного управления" Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. По данным Anonymous, программа института не обновлялась с 2017 года, информация о его сотрудниках и контактные данные учреждения отсутствуют, а программный код онлайн-публикаций позволяет сделать вывод, что они делаются в автоматическом режиме.