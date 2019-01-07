У России достаточно стимулов для развития сотрудничества с Баку - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Day.Az с ведущим аналитиком Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаилом Нейжмаковым.

- Под конец минувшего года стало известно, что Азербайджан и Россия намерены создать совместные предприятия (СП) в сфере добычи нефти. Можно ли это расценивать как ответ тем, кто пытается противопоставить интересы наших стран друг другу?

- У российских власти и бизнеса действительно есть серьезные мотивы, в том числе и лежащие в политической плоскости, чтобы развивать сотрудничество с Азербайджаном в нефтегазовой сфере. Во-первых, усиление санкционного давления на Иран будет подталкивать российские корпорации к поиску альтернативных стабильных направлений работы с перспективными проектами. Этот фактор может укрепить интерес российских нефтегазовых компаний к Азербайджану.

Во-вторых, сотрудничество Москвы и Баку в нефтегазовой сфере может, в перспективе, способствовать развитию и российских прикаспийских регионов. Можно вспомнить, навскидку, что некоторые предприятия в российской Астрахани специализируются на производстве техники для освоения шельфовых месторождений. Больше совместных российско-азербайджанских проектов - больше шансов, что такие производства в российских прикаспийских регионах получат новые заказы.

В-третьих, стратегическое партнерство Баку и Анкары также может стать фактором, привлекающим российских инвесторов. Например, в рамках сентябрьского визита Президента Ильхама Алиева и азербайджанской делегации в Россию был подписан контракт на поставки сырья от "Роснефти" для нужд нефтеперерабатывающего завода Star в Турции, как известно, принадлежащего азербайджанской госкомпании SOCAR.

- Как бы вы оценили уровень существующего двустороннего сотрудничества и его перспективы?

- Обратим внимание, что сотрудничество Москвы и Баку развивается в более широком международном контексте, затрагивающем не только наши, но и соседние страны. Показательно, что ряд встреч между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, проходивших в последнее время, состоялись на полях международных саммитов (Каспийский саммит - один из примеров). Этот фактор становится дополнительной "несущей конструкцией" российско-азербайджанских отношений. Недаром на недавно прошедшем 17-м заседании межправительственной комиссии обсуждалась реализация проектов в рамках МТК "Север-Юг". Уже упомянутое выше санкционное давление на Иран создает для подобных проектов дополнительные сложности, но это не означает отказа от их реализации. Как известно, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев по итогам заседания данной комиссии заявил, что за 9 месяцев 2018 года объем грузоперевозок по данному коридору увеличился примерно в 100 раз по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Кроме того, растет внимание Москвы к продвижению своих интересов на Каспии. В России еще в ноябре 2017 года была утверждена Стратегия развития морских портов в Каспийском бассейне (там заложены соответствующие планы до 2030 года). Весьма показательны инициированные российскими властями серьезные антикоррупционные расследования в Дагестане и направление туда управленцев-"варягов" - возглавившего республику Владимира Васильева и ставшего в феврале 2018 года главой правительства региона Артема Здунова. Такие серьезные кадровые перестановки на уровне регионов нередко проводят именно в ожидании крупных экономических проектов, которые могут затронуть такие территории. Ряд таких проектов в том или ином виде может предполагать сотрудничество с Азербайджаном.

- А каковы, на ваш взгляд, перспективы военно-технического взаимодействия?

- Для начала отмечу, что одним из факторов риска для такого взаимодействия по-прежнему остается санкционное давление Вашингтона на Москву, затрагивающее и сферу ВПК. Причем, покинувший пост главы Пентагона Джеймс Мэттис был как раз сторонником более осторожной тактики в данном вопросе. Приближение президентской кампании-2020 в США может стимулировать американских политиков к выдвижению новых инициатив о санкциях против российских производителей военной продукции. Как демократам, так и оппонентам Дональда Трампа из числа республиканцев в этот период будет выгодно продемонстрировать, что они куда последовательнее хозяина Белого дома выступают в роли защитников интересов американского ВПК.

Другое дело, что "торговля тревожностью" несет куда больше политической выгоды и дает несравнимо больше пространства для маневра, чем уже реализованные жесткие меры. Поэтому достаточно велики шансы, что реальное давление США на Москву и ее партнеров в этом вопросе окажется менее интенсивным, чем декларируемое.

Кроме того, обратим внимание, что Президент Ильхам Алиев по итогам сентябрьских переговоров с Владимиром Путиным в Сочи вполне открыто поднимал тему военно-технического сотрудничества с Россией. В декабре 2018 года вскоре после посещения Азербайджана представителями Пентагона во главе с Лаурой Купер состоялся визит в Баку российской делегации во главе с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, и тема развития российско-азербайджанского военно-технического сотрудничества, насколько известно, там обсуждалась.

Не секрет, что поставки российского оружия Азербайджану работают на укрепление системы сдержек и противовесов в регионе. Новый премьер Армении Никол Пашинян показал себя более осторожным политиком, чем многие ожидали после его прихода к власти, но это не отменяет ряда резких шагов Еревана, в том числе затронувших ОДКБ. На этом фоне у Москвы появляются дополнительные стимулы для развития военно-технического сотрудничества с Баку.

- Кстати, об ОДКБ. Не секрет, что Азербайджан, не входя в евразийские структуры, тем не менее является их "внештатным" партнером. Насколько Россия была бы заинтересована в интеграции?

- Понятно, что любые шаги Азербайджана навстречу ЕАЭС и ОДКБ (или даже обсуждение возможности таких шагов в СМИ) работают на повышение престижа России - ведь именно ее воспринимают, как локомотив этих организаций. Что касается влияния данной темы на российско-армянские отношения, не стоит забывать о важном аспекте. Если Москва действительно будет лоббировать вступление Азербайджана в данные организации, это, конечно, заставит ее вести сложные переговоры с Ереваном. Но пока данная тема остается на уровне слухов и обтекаемых заявлений официальных лиц, она, напротив, усиливает позиции Москвы в переговорах по иным вопросам с Ереваном, у которого подобные перспективы сближения Азербайджана с ЕАЭС и ОДКБ вызывают дополнительную тревожность.

В случае с ЕАЭС не будем забывать, что эта структура всегда позиционировалась как выгодный проект именно для стран-транзитеров. Та роль, которая придается развитию МТК "Север-Юг" в рамках российско-азербайджанских контактов (включая переговоры президентов), может быть дополнительным аргументом для сближения между Евразийским экономическим союзом и Баку. Тем более, что Иран, контролирующий другое важное звено данного транспортного коридора, в мае 2018 года подписал временное соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС.

Что касается ОДКБ - как правило, членство того или иного государства в этом блоке воспринимается как еще одна гарантия от вступления такой страны в НАТО. В таком ключе обычно понимают норму ст.1. Договора о коллективной безопасности: "Государства - участники не будут вступать в военные союзы или принимать участие в каких-либо группировках государств, а также в действиях, направленных против другого государства - участника". Однако при большом желании у данной нормы тоже могут быть разные трактовки. Кроме того, для государства-участника, которое решит оперативно переориентироваться на вступление в Альянс, членство в ОДКБ будет лишь кратковременным препятствием - ведь процедура выхода из организации достаточно проста.

Возможно, с точки зрения интересов России был бы даже более важен другой аспект. Сближение Азербайджана и ОДКБ могло бы стать шагом к заключению дополнительных двусторонних договоров между Москвой и Баку в сфере обороны и безопасности (подобные двусторонние соглашения у Москвы заключены и с действующими участниками данного блока). Возможно, такие соглашения могли бы коснуться и отношений двух стран на Каспии. Показательно, что за несколько дней до сентябрьского визита Владимира Путина в Азербайджан состоялись совместные учения береговой охраны двух стран в акватории Каспийского моря. А оборонное сотрудничество в Каспийском регионе было одной из тем, которую обсуждал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе визита в Азербайджан еще в августе 2016 года.

- Как укрепление связей Москвы и Баку может сказаться на общей ситуации в регионе и урегулировании карабахского конфликта?

- Конечно, взаимодействие с Россией создает дополнительные внешнеполитические возможности для Азербайджана. На первый взгляд, некоторые заявления из Еревана говорят и о готовности Армении как минимум к активизации переговорного процесса. Например, сделанному сразу после парламентских выборов заявлению Никола Пашиняна о готовности к "прямым отношениям с Турцией без предварительных условий" (повторяющему аналогичный тезис, высказанный им летом в интервью "Аль-Джазире") можно дать самое простое объяснение - открытость к переговорам внешними наблюдателями, как правило, воспринимается лучше, чем изоляционистская позиция. Но у данного заявления и.о. премьера могла быть и дополнительная мотивация - стремление прощупать реакцию общественного мнения на идею активизации переговоров с неоднозначно воспринимаемыми в Армении соседями.

Тем не менее, пока нет явных свидетельств, что Россия собирается настаивать на каких-то серьезных подвижках в карабахских переговорах в ближайшее время. Продвижение любых таких подвижек нередко предполагает долгосрочную стратегию по подготовке общественного мнения в странах-участницах конфликта к подобным масштабным договоренностям.

Между тем, политическая неопределенность, наблюдавшаяся в Армении в течение 2018 года, по крайней мере, до недавних парламентских выборов, уже сама по себе не способствовала бы реализации такой долгосрочной стратегии со стороны России, даже если бы Москва планировала выступить с новыми масштабными инициативами по Карабаху. Более того, заявления российских дипломатов, сделанные еще в начале уходящего года, до смены власти в Армении, говорят об отсутствии завышенных ожиданий от переговорного процесса с их стороны Вспомним хотя бы комментарий Сергея Лаврова накануне встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Кракове в январе 2018 года. Заявления главы МИД РФ в связи с перспективами переговоров по Карабаху в течение 2018 года также, как правило, были выдержаны в весьма осторожном ключе.

В последние месяцы года международные посредники по Карабаху традиционно активизируют свою работу и это нередко задает определенные завышенные ожидания в странах-участницах конфликта. Но все же пока нет оснований ждать сенсаций от переговоров по карабахской проблеме в ближайшее время.

Лейла Таривердиева