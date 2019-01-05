Армянская провокация на сайте для путешественников - Отправляйте протест

Сайт для путешественников Globe Spots представил свой очередной ТОП-10 самых интересных стран. Точнее, на те из них, которые, по мнению сайта, заслуживают большего внимания, чем им уделяется. В этот раз в число таких мест Globe Spots включил страны, ослабившие "свои визовые требования для туристов". В число таких "стран" включено и самопровозглашенное и никем не признанное образование под названием "Арцах", созданное Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

Как ни в чем ни бывало, некто Джон Смит восторгается тем фактом, что "стран и регионов, которые "отрезаны" от остального мира, становится все меньше", и с точки зрения путешественника это просто распрекрасно. Далее он рассказывает пользователям сайта армянскую версию истории карабахского конфликта, но не забывает благоразумно предупредить, что за посещением Карабаха следует запрет на въезд в Азербайджан.

Среди мест, которые предлагается посетить на оккупированных территориях Азербайджана, Шушинская мечеть, Азыхская пещера, "древний" новодел под названием "Тигранакерт", "обнаруженный" черными археологами из Армении под разрушенным Агдамом. Более того, путешественникам предлагается пощекотать нервы, побывав на минных полях и даже линии фронта!.. Хотя что еще можно посмотреть в полуразрушенном Карабахе, кроме памятников азербайджанского наследия и минных полей. Города, фото которых выставлены на сайте, могут отпугнуть любого туриста своим унылым и потрепанным видом.

Судя по текстам к разделу "Арцах", авторы сайта ведают что творят и в дополнительной информации о карабахском конфликте и преступных претензиях Армении не нуждаются. Однако все же считаем, что не следует пропускать это вопиющее игнорирование международных норм мимо ушей. Поэтому предлагаем нашим читателям направить свой протест Globe Spots.

Это можно сделать, либо отправив его на почту cnt@globespots.com, либо на странице ресурса в Facebook, пройдя по ссылке https://www.facebook.com/globespots/