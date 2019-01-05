Армянские экстремисты снова атаковали Францию - ПОДРОБНОСТИ

Францию сотрясает очередная волна протестов пресловутых "желтых жилетов", против власти, откровенно служащей интересам сверхбогатых, в ущерб остальному населению страны. Французы в большинстве ощущают себя покинутыми, и, фактически, принесенными в жертву богатеям.

Глава государства Эммануэль Макрон, в глазах большинства - президент обеспеченных и это ощущение не лишено оснований.

Не секрет, что Макрон - ставленник Ротшильдов. Банк, в котором довелось два года поработать Макрону, Rothschild & Cie, уже после свержения президента Шарля де Голля стал "родовым гнездом" для многих французских президентов.

Вот и Макрона, по упорным слухам, во власть привела экономическая элита страны. Он, в самые критические моменты противостояния с недовольными, продолжает отстаивать позиции обеспеченных слоев, критикует бедных и рьяно урезает социальные льготы, к которым общество привыкло на протяжении десятилетий.

Тем не менее, повод для столь яростных акций неповиновения явно несоразмерен - микроскопический рост цен на автомобильное топливо, при том, что в среднем по Европе оно значительно дороже, чем во Франции. Однако, в той же Германии, как говорится, тишь да благодать, а во Франции масштабные погромы, орды полиции, дым, стрельба, кровь, облака слезоточивого газа, брандспойты, несмолкаемый вой сирен и битое стекло, при этом действия протестующих грамотно координируются в социальных сетях, организованно ведется их снабжение продовольствием и экипировкой. По меньшей мере, 3,5 тыс. человек приняли участие в манифестациях "желтых жилетов" в Париже в субботу.

Акции в столице проходят в рамках восьмого общенародного дня протестов. На митинги вышли также жители Марселя, Руана, Бове и других городов Франции. С ноября в стране прошли уже семь общенациональных дней протеста, которые во многих крупных городах, в том числе в Париже, сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов. И все это после того, как Макрон всего лишь заявил о необходимости создания европейской армии, которая защитит Европу, в том числе от США.

Такой типичный антураж дает основания грешить на "цветную революцию", с международной доставкой из США. Схожие деструктивные схемы мы наблюдали и в арабских странах. Однако, дежавю отнюдь не ограничивается этим, по крайней мере для азербайджанцев, переживших события конца 90-х. Преступления одиозного Григоряна, ставшего во главе сумгаитских погромов и "подвиги" прочих его соплеменников, целенаправленно провоцировавших гнев азербайджанцев против армянского населения, стали известны нам, гораздо позже тех трагических событий. Сегодня в эпоху развитого интернета информация становится гораздо доступнее и, по данным СМИ, одним их главарей "желтых жилетов" является некий Айк Шагинян, национальная принадлежность которого ни у кого не вызывает сомнений.

Как заявил А.Шагинян, движение "желтых жилетов" в ближайшее время трансформируется в политическую силу и примет участие в выборах Европейского парламента в мае 2019 года. В апреле-мае 2018 года Шагинян, уроженец Еревана, принимал активное участие в акциях французских армян, поддержавших народные протесты в Армении.

Собственно, постоянные попытки влияния на власть и общество стран обитания армянской диаспоры стали уже "визитной карточкой" мирового армянства. Крамола и подстрекательство армянского "спурка", на протяжении веков давали о себе знать во многих странах мира, в том числе, стали причиной трагических событий 1915 века в Оттоманской Империи. Так уж повелось исторически, что армяне в поисках "земли обетованной" селились в разных странах и при этом их идеологи и функционеры позволяли себе сеять смуту в землях, давших им убежище и приют.

К примеру, в России представители этой нации присутствуют в государственных структурах, науке и искусстве, влияя на общественное мнение и власть, практически не скрываясь. Что показательно, при этом армянские "бонзы" во имя своих шкурных интересов не гнушаются вести подрывную деятельность против государств-благодетелей. Парадоксально, но деструктивная деятельность армянских националистов практически всегда бумерангом бьет по их же народу.

Так и сегодня, беспорядки во Франции срежиссированы вовсе не для разрешения экономических проблем населения, а с тем, чтобы разрушить страну, в которой армяне составляют немалую долю населения. Кажется невероятным. Но то же самое, в той или иной мере, происходило в Османской Турции, Советском Азербайджане и многих других странах мира, где армяне лидировали или же активно участвовали в проектах разрушения стран проживания. Справедливости ради, отметим, что обвинять весь армянских народ абсолютно некорректно, но каждый раз, идя на поводу подобных подстрекателей, он делает свой выбор, который в итоге становится для него роковым.

Сабухи Иманов