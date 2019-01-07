Фантазии армянства, не сбывшиеся в 2018 году

Издание РУСАРМИНФО подвело итоги 2018 года для армян и пришло к выводу, что ни одна заветная мечта армянства не сбылась и в минувшем году.

Начинает издание с пространных размышлений о пользе мечтаний в государственном масштабе, так как мечты, оказывается, определяют уровень национального счастья и становятся показателями идеологического развития народов.

Чего-чего, а не Армению и ее идеологов учить мечтаниям. Мечтают в Армении не о мире во всем мире. Под мечтами тут принято понимать болезненные фантазии и находящиеся на границе сна и бреда иллюзии. Видений и иллюзий воспитано пропагандой у армянского народа предостаточно. И ничего, что они не воплощаются в жизнь годами и столетиями и никогда не станут реальностью, зато уровень "национального счастья", оказывается, от этого резко возрастает, и тут за армянами не угнаться ни одному реально счастливому народу.

Так вот, российско-армянское издание констатирует, что в 2018 году не сбылись мечты армян о признании и присоединении оккупированного Карабаха к Армении; о передаче Армении находящейся в Турции горы Агрыдаг (Арарат); о повсеместном признании фальшивого "геноцида армян"; о европейском триумфе армянского футбола. Кроме того, не случилось армянского чуда, которое должно было превратить эту страну в Сингапур.

Отметим, что все эти мечты, за исключением футбольной, невыполнимы. Последняя, насчет экономического прогресса, и могла бы стать реальностью, не оккупируй Армения территории соседней страны и не ввергни она себя, как следствие, в жесткую изоляцию. Первые же три - это неисполнимые мечты, как раз из тех, что дают армянству ощущение "национального счастья" и помогают его кучкованию в разных странах мира. Ведь хорошо известно, что армянская диаспора формируется вокруг мифа о "великой Армении". Только он поддерживает армянство на плаву. Идеологи прекрасно понимают, что признания и присоединения оккупированного Карабаха не будет, как не будет и арменизации турецких земель или общемирового признания не имевшего места в истории "геноцида". Но необходимо поддерживать у армянской общественности температуру веры в эти мифы. Они как строительный раствор, слепляющий кирпичики "общеармянского счастья".

Одним словом, верьте, и будет вам счастье.

Зульфугар Ибрагимов