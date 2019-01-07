Филипп Экозъянц разгромил очередную армянскую фальшивку

Армянский исследователь истории Филипп Экозъянц подверг критике и разоблачил фальсификации, собранные в армянском фильме "Ереван. Запретная история Азербайджана", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан.

В этом фильме армянская сторона вновь безуспешно пытается доказать, что "Азербайджан не существовал до 1918 года" и Ереван "является древним армянским городом". Данный фильм приурочен к так называемой дате "2800-летия Еревана" - мифу, который давно уже с насмешками воспринимается в мировой науке и обществе.

Обращает внимание, что армянский фильм практически скопировал название снятого Центром истории Кавказа при институте "AzerGlobe" популярного фильма "Запретная история Армении и Азербайджана", который на основе исторических фактов и архивных материалов раскрыл настоящую историю нашего региона и, в том числе, города Еревана. По всей видимости, фильм "Ереван. Запретная история Азербайджана" стал своего рода "ассиметричным" ответом официального Еревана.

А теперь процитируем армянского исследователя Филиппа Экозъянца, который разгромил часть фальсификаций, собранных в фильме "Ереван. Запретная история Азербайджана". Отметим, что Ф.Экозъянц является автором серии фильмов, в которых разоблачает лживую историю Армении и нашего региона.

"Мне жаль своего времени на то, чтобы сделать подробное видео об этом фильме. Скажу здесь только об основных утверждениях и "фактах", которые звучат в нем", пишет Ф.Экозъянц на своей странице в социальной сети Фейсбук. Далее он комментирует отдельные моменты из фильма (комментарии Ф.Экозъянца выделены черным шрифтом - ИФ):

"1. Доктор Каве Фарох утверждает, что подобной исторической единицы (Азербайджан - прим.) не существовало до 1918 года.

- Я уже демонстрировал фотокопию оригинала "Дневников" Жана Шардена (французский путешественник 17-го века, побывавший на Кавказе и в Ереване.), где чистым французским языком сказано, что о существовании провинции и одноименной области знали уже в 17 веке и даже велись споры о происхождении этого названия. И речь шла о названии АЗЕРБАЙДЖАН, а не о названии Атропатена. Не знаю, что там за канадский доктор (Каве Фарох), но французский язык в Канаде - государственный.

2. В фильме демонстрируются карты, на которых указано слово "Армения".

- Да, есть такое слово Армения на этих картах (о датировках этих карт нужно говорить отдельно). Но на всех этих картах нет никаких свидетельств того, что это название не только географическое, но и политическое или административное. Исключительно географический смысл названия Армения подтверждает здесь же и Рубен Галичан, исследователь исторических карт из Лондона: Геродот упоминает "расположенную к северу от истоков Тигра и Евфрата ТЕРРИТОРИЮ".

3. В фильме говорится о том, что Шарден в 1673 году зарисовал Ереван и в немецком издании назвал его столицей Армении.

- В оригинале, то есть в первом, прижизненном издании Шардена (1686 г), такой надписи нет вообще. Видимо, она сделана позже, в последующих изданиях. Но даже здесь авторы фильма буквально издеваются над зрителем, говоря, что надпись переводится так: ЕРЕВАН - СТОЛИЦА АРМЕНИИ. На самом деле, эта надпись переводится ЕРЕВАН - столица в Армении, (подчеркиваю, столица не АРМЕНИИ, а В АРМЕНИИ) что опять же указывает на географический смысл названия Армения. А поскольку речь идет не о государстве Армения, то и слово Hauptstadt (столичный город, политический центр штата или другой административной единицы) имеет отношение к провинции Персии.

4. В фильме отмечается, что "после нескольких столетий иностранного господства вновь открылись армянские университеты".

- Никаких армянских университетов до появления Советской России, кроме Лазаревского (института) в Москве и учебных заведений на острове Святого Лазаря близ Венеции, не существовало.

5. В фильме отмечается "Турция в союзничестве с большевистской Россией в сентябре 1920 года начала войну против Армении". А после поражения Армении от нее были отсоединены Карабах и Нахчыван и присоединены к Азербайджану.

- Авторы фильма прямо говорят, что Советская Россия, создавшая Армянскую Республику, на нее напала. Даже не знаю, как это комментировать. И о присоединении "исконно армянских" земель... Я так понимаю, Карабах и Нахчыван целый год находились в составе независимого армянского государства, созданного Советской Россией и Турцией, а потом ими завоеванного... Отличный материал для Гарика Мартиросяна, я считаю.

Ну а про то, чего стоят "свидетельства" о 2800-летнем существовании Еревана, я уже рассказывал.

P.S. В фильме звучит цитата от Авраама Линкольна: "Можно обманывать часть народа все время, можно обманывать некоторое время весь народ. Но нельзя обманывать все время весь народ".

Не знаю, говорил ли это Авраам Линкольн. Но даже если говорил, то это не значит, что дело с обманом народа обстоит именно так. А я думаю, что вся наша (армянская) история, наша жизнь и жизнь наших предков говорит о том, что можно обманывать все народы всегда. И этот фильм является ярким примером тому, как армянский народ безропотно поглощает эту "полову" из подтасовок и демагогии".

В ответ на разоблачения Ф.Экозъянца, некоторые армянские исследователи бросились, ссылаясь на древнегреческих авторов доказывать, что Армения издревле существовала на Кавказе. В частности, они ссылаются на слова античного географа Клавдия Птолемея об Армении, процитированные в труде Ж.Шардена.

Ф.Экозянц с иронией оппонирует армянскому "правдорубу", который добрался до первоисточников и прислал "подтверждение" тому, что Шарден в своих дневниках называл Ереван столицей Армении. "На самом деле такая фраза в тексте есть: "La capitale d`Armenie". Но она просто вырвана из контекста...

Шарден пишет:

"Il y a des auteurs qui disent, qu`Irivan est la ville que Ptolomée appelle Ter`va et qu`il fait la capitale d`Armenie"

"Существуют авторы, которые утверждают, что Ириван - это город, который Птолемей называет Тер`ва и делает(!) столицей Армении". Это дословно. И это действительно так. Известно, что информация о том, что Тер`ва была столицей Армении появилась именно у Птолемея, то есть, Птолемей как признанный тогда историк и СДЕЛАЛ (назначил) город под названием Тер`ва столицей Армении.

А чуть ниже Шарден говорит, что название Ириван не может происходить от армянского корня "видеть", поскольку армянский язык, по утверждению Шардена, являлся новейшим в его времена, то есть, появившимся совсем недавно".

Ф.Экозъянц особо отмечает, что в первом издании книги Ж.Шардена не было никакого обозначения "Ереван столица Армении" и что эти слова вставлены в поздние издания, появившиеся много лет спустя. Вновь мы становимся свидетелями фальсификаций и искажения первоисточников, на которых, видимо, и строится вся "древнеармянская" история.

"Братья армяне, приходите на мои страницы, подписывайтесь на мой канал в Ютуб. У меня вы не найдете лжи, пропаганды и агитации. У меня вы найдете пищу для размышлений", - резюмирует Ф.Экозъянц.