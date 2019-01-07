Азербайджан закупил у Турции вооружение на десятки миллинов долларов

Объем экспорта оборонной и авиационной продукции производства Турции в Азербайджан составил $63,409 млн. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Анадолу".

Таким образом, Азербайджан увеличил в 2018 году импорт вооружения турецкого производства на 85,7%.

"Если в 2017 году экспорт оборонной и авиационной продукции производства Турции в Азербайджан составил $34,143 млн, то в 2018 году - $63,409 млн", - отмечает агентство со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров Турции (TİM).

В целом, экспорт турецкой продукции оборонной и авиационной промышленности в прошлом году составил $2,035 млрд, что на 17% больше, чем в 2017 году.

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