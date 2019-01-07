Как азербайджанские радикалы пользуются мнимой "голодовкой" Мехмана Гусейнова

В Азербайджане есть радикальная оппозиция, которая кучкуется в сомнительной структуре под названием "Национальный совет". Они, то есть, радикалы, работают в тесном контакте с некоторыми зарубежными центрами и международными организациями, которые поднаторели в деле транслирования смуты в различные страны.

Из-за своей антинародной деятельности радикальная оппозиция сегодня оказалась в позорном и безнадежном положении, а их лидеров в народе прозвали "кретинами-неудачниками". Оно и понятно. Они сами выбрали такую незавидную судьбу, став послушными марионетками антиазербайджанских центров. И самое главное, они понимают, что в любой момент зарубежные хозяева могут избавиться от них, как от ненужного расходного материала. Одним словом, они находятся практически в шаге от полного исчезновения с политического поля страны.

И вот эти несчастные ищут любой повод и фактор, чтобы использовать его как орудие против властей и показать свою "нужность" зарубежным покровителям.

К примеру, азербайджанские радикалы сегодня в соцсетях вопят о том, что находящийся в заключении блогер Мехман Гусейнов якобы проводит голодовку и его здоровью грозит опасность.

Пенитенциарная служба министерства юстиции Азербайджана официально опровергла эту информацию и заявила, что он принимает пищу - ест и пьет, встречается с адвокатом, говорит по телефону с членами семьи. У него нет никаких проблем. Если же у человека возникают проблемы со здоровьем, на это незамедлительно реагируют, вмешивается врач. Однако в связи с ним во всем этом не было необходимости, потому что Гусейнов не проводит голодовку.

В пенитенциарной службе также заявили, что М.Гусейнов голодал всего один день. Он объявил голодовку, а наутро начал принимать пищу. В связи с этим был составлен акт, который он сам и подписал.

Отметим, что М.Гусейнов был арестован 3 марта 2017 года. Решением Сураханского районного суда его приговорили к 2 годам тюрьмы. Решение было вынесено на основе жалобы, поданной начальником Насиминского РУП Мусой Мусаевым в порядке особого обвинения. Блогеру вменяется статья 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК.

26 декабря прошлого года Пенитенциарная служба распространила заявление и сообщила, что во время очередных плановых обысков и досмотровых мероприятий в учреждении отбывания наказания №14 заключенный Гусейнов Мехман Рафиг оглу не подчинился законным требованиям старшего инспектора режимно-контрольного отдела лейтенанта юстиции Абдалова Али Аладдин оглу, применил против него силу и, оказав физическое сопротивление, нанес последнему телесное повреждение, а также разбросал и разбил предметы в служебном помещении. По факту в Гарадагской районной прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по статье 315.2 (Сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК.

Сразу же отметим, что Мехман Гусейнов не является журналистом. Его связывает с "журналистикой" только то, что его брат Эмин Гусейнов в свое время создал некую организацию под громким названием "Институт свободы и безопасности репортеров". Еще этот из братьев известен тем, что сбежал из страны, припеваючи живет за границей и является инструментом в руках определенных кругов, использующих лозунги о правах и свободах для давления на Азербайджан, который давно находится в зоне их внимания и периодически подвергается "бомбардировке" за счет лиц, подобных Гусейнову и другим.

Так что, помощь в устройстве в Европе для таких лиц не бывает безвозмездной. Они должны работать и отрабатывать. В том числе заведомой ложью. И он такой не один. Хабиб Мунтазир, Рамиз Юнус, Ариф Мамедов, Севиндж Османгызы, Ордухан Темирхан, Турал Садыглы, Мухаммед Мирзали, Нахид Джафаров - все они кормятся из одной кормушки, в которую постоянно поступает корм из фонда Сороса.

Это все те, кто находится за бугром.

А в Азербайджане прихлебателями этого фонда являются так называемые "лидеры" радикальной азербайджанской оппозиции, которые сгруппировались в так называемом "Национальном совете" и ведут себя так, словно вся Вселенная вертится вокруг них.

Они на самом деле всерьез так о себе думают, и все признаки того, что они не понимают, чем занимаются, наглядно видны по очень большой активности в социальных сетях и их самих, и их сторонников.

Али Керимли, Джамиль Гасанли и Гюльтекин Гаджибейли сразу же оседлали тему мнимой голодовки Мехмана Гусейнова, пытаясь и здесь показать "лидерство в правозащитной деятельности".

Простые граждане же, которым эти "лидеры" хорошо известны, отвечают им в соцсетях, и это вызывает у последних гнев и ярость. Они не любят напоминания о том, что сидят на дотации либо непосредственно у зарубежных спецслужб, либо у их "прокладок", коими являются различные западные фонды, финансирующиеся из единого бюджета.

Согласитесь, что пребывая в статусе безработного, довольно трудно содержать свои квартиры и весьма недешевые транспортные средства.

В силу недостатка образования, а может быть, и из-за природной наглости, эти "лидеры" радикальной оппозиции не видят в этом ничего трагического, свои ошибки считают исправимыми, а многочисленные измены бывшим соратникам и стране - простительными.

На самом деле ничего из ряда вон выходящего не происходит. Так и должно быть, поскольку кратковременный момент победы глупости случается, когда население, в силу конкретных исторических обстоятельств, с апатией относится к деятельности оппозиции, а та, наоборот, раздувает оголтелую пропаганду в социальных сетях.

В Азербайджане все всё хорошо помнят, население вполне довольно властью и глубоко равнодушно к разрушительным "ценностям" радикальной оппозиции. Так что предательство и антинародная деятельность являются совершенно естественным явлением для них. Нынешнее состояние радикальной оппозиции плачевно, это не дает ей абсолютно никаких шансов на то, чтобы остаться на плаву.

У них не получилось дестабилизировать обстановку в стране, и поставленная заграничными хозяевами задача не выполнена даже в полсилы. Несмотря на выделение под это дело средств, помпезно тиражируемые в оппозиционных СМИ и социальных сетях акции протеста зачахли в зародыше.

Самодеятельность лидеров "Национального совета" выразилась лишь в проведении смехотворно малочисленных митингов и написании от руки лозунгов. Она вновь доказала, что Али Керимли, Джамиль Гасанли и Гюльтекин Гаджибейли не в состоянии представлять реальную политическую силу в стране, а являются лишь"пятой колонной". Информационная война против нашей страны ведется именно с этой "линии фронта". Поэтому они с радостью воспринимали и продолжают воспринимать и тиражировать любую нелепую информацию и с той же радостью готовы выполнять заказы из-за рубежа.

Благодаря неиссякаемому потоку зарубежных грантов "пятая колонна" всегда будет обслуживать интересы спонсоров. А им собственные интересы важнее, чем любые другие.

Али Керимли, Джамиль Гасанли и Гюльтекин Гаджибейли - обыкновенные расчетливые дельцы от политики и общественники-грантоеды. Их неблаговидное ремесло оплачивается из-за рубежа силами, стремящимися внести хаос и междоусобицу в традиционно стабильную ситуацию в Азербайджане, реализовать в этой сумятице свои геополитические амбиции и попутно завладеть его природными богатствами.

Сабухи Иманов