МИД Армении посоветовал армянским экспертам заткнуться

После нескольких дней обострения ситуации в казахстанском Караганде после убийства армянами казаха в этом городе, МИД Армении наконец выступил с заявлением. Но о чем это заявление, остается загадкой.

Озвученное главным ботаником МИДа Шаваршем Кочаряном, оно звучит путано. Внешнеполитическое ведомство оправдывается то ли перед своими за бездействие, то ли перед противоположной стороной - за заявления, прозвучавшие из Армении.

"В Армении были сделаны заявления без учета официальной позиции нашей страны, выраженной в заявлении посольства Армении, а также чувствительности этого вопроса для наших соотечественников, проживающих в Караганде", - отмечается в заявлении Кочаряна.

Замминистра заверил, что МИД и посольство Армении в Казахстане находятся в постоянном контакте с казахскими властями, а также правомочными органами на самом высоком уровне.

"Они (власти Казахстана) заняли позицию, согласно которой произошедшее является преступным бытовым явлением. Необходимо исключить любую попытку придать ему межнациональную подоплеку. Казахстан предоставил все гарантии того, что будут приняты соответствующие меры для контроля за ситуацией и устранения таких вспышек. И эти меры приняты".

Да, по всей видимости, обращение адресовано своим, а не казахской стороне. В первую очередь, армянским экспертам, делающим громкие заявления. "Поскольку ситуация вызывает обеспокоенность, МИД призывает экспертов быть ответственными в своих заявлениях вокруг этого очень чувствительного вопроса и не поддаваться искушению впасть в популизм и поддаться провокациям. Это очень деликатный вопрос. Все попытки придать ему межнациональную подоплеку осуждаемы и недопустимы", - с неприсущей ему разумностью заявил Шавар Кочарян.

Одним словом, армянский МИД впервые в своей истории проявил благоразумие и приказал соотечественникам заткнуться и не нагнетать эмоции.

Напомним, что в результате драки на бытовой почве между клиентами заведения погиб мужчина, трое других получили ранения. Согласно казахстанским СМИ, по данному факту начато досудебное расследование по части 1-й статьи 99-й "Убийство" Уголовного кодекса. По информации сайта zakon.kz, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое мужчин: Малхасян Торгом Манвелович, Малхасян Сохак Самвелович, Надырбеков Каир Хамитович. Они признаны подозреваемыми в совершении тяжкого преступления, судом города Караганды в их отношении санкционирована мера пресечения в виде "Содержание под стражей". Также сотрудниками Департамента полиции Карагандинской области в розыск объявлен Гурурян Нарек.

Султан Керим