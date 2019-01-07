Массовая драка в Ереване - в ход пошли камни и палки

Массовая драка с участием несовершеннолетних произошла в Ереване, сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Отмечается, что 6 января, в 19:00, в полицию поступил сигнал о том, что на проспекте Комитаса подростки устроили потасовку, передает Day.Az. Затем поступил второй сигнал о том, что ребята дерутся в одном из зданий на улице А. Хачатуряна, один человек лежит на земле.

На место происшествия прибыла оперативная группа полицейских.

Правоохранители выяснили, что примерно в 19:00, во дворе дома №23/2 на пр. Комитаса произошел конфликт, в котором принимали участие 17-летний М.К. (учащийся одной из гимназий Еревана), 15-летний М.А. (учащийся 9-го класса), 15-летний А.М. (учащийся 9-го класса), 15-летний А.С (9 класс), 17-летний А.Б (учащийся 11-го класса), 15-летний М.Б. (учащийся 9-го класса), 40-летняя Н.М. (работница детского сада) и 51-летний С.Б. (преподаватель Российско-Армянского Университета).

В ходе драки несовершеннолетние камнями, палками, руками и ногами наносили друг другу удары, причинив телесные повреждения.

По решению следователя, назначены судебно-медицинские экспертизы, участники драки отпущены домой.

В полиции подготавливаются материалы по этому инциденту.