В Армении команду Пашиняна обвинили в дебилизме

В Армении завершилась праздничная неделя, и серые унылые будни неуютной и бедной страны вновь порождают на свет депрессивные комментарии.

Реальный рейтинг новых властей Армении не так высок, как кажется. Об этом директор Центра социологических исследований "Социометр" Агарон Адибекян сказал Спутник-Армения.

По мнению социолога, действия властей положительно оценивают порядка 50% граждан.

Адибекян отметил, что люди с высшим образованием, обладающие некоторым опытом, понимают, что многие заявления команды и.о. премьер-министра Армении были предвыборными обещаниями, а их реализация на практике - очень трудный процесс.

"Многие не развивают бизнес, потому что не знают, что завтра будет", - сказал социолог.

В этой связи армянские СМИ напоминают, что Никол Пашинян весной обещал не только удержать тарифы на российский газ, но и понизить их. Но не сдержал обещания. И особенно раздражает аналитиков то, что повышение тарифа власти объясняют сохранением суверенитета Армении. Мол, цены на газ не удержали, зато спасли суверенитет.

"Уступили в цене, но отстояли свой суверенитет", - агитировали в духе демагогии "бархатные" парни и девчата. Завтра же могут уступить другие, более важные вещи, преподнеся это в качестве победы и отстаивания суверенитета, издевается издание 7or.am, считая происходящее "канонизацией" дебилизма.

Издание приводит опрос, проведенный в Facebook секретарем комиссии по реформам Избирательного кодекса при премьер-министре РА Даниелем Иоаннисяном. Накануне повышения цены на газ он организовал на своей странице в "Фейсбук" демагогичный и дебильный опрос. Опрос, который оскорбил бы интеллект любого разумного человека, но, поскольку дебилизм постепенно становится государственной идеологией, Швондер-Даниэл все еще продолжает свои приключения.

"Один важный вопрос, с которым мы должны определиться: Готовы ли вы платить за газ больше, чтобы Россия не вмешивалась во внутренние дела Армении (в том числе - расследование дела Кочаряна)?" - организовал 30 декабря, то есть за день до заявления Никола Пашиняна о повышении цены на газ, опрос-пропаганду Даниэл. Иными словами, посредством Даниэла гордым гражданам преподнесли анонс и одновременно оправдание подорожания газа. Беспокойство здесь вызывает обстоятельство избрания подобной технологии, которая означает, что они прекрасно знакомы со своим электоратом, и в этом весь ужас, пишет 7or.am.

Тем временем эксперт по энергетике Ваге Давтян предупреждает, что сохранение тарифа внутри страны на фоне повышение тарифа на границе может иметь определенные риски, принимая во внимание опыт предыдущих лет, когда в 2011 году тарифы сохранились внутри страны, но в системе образовалось огромное бремя, с целью погашения которого в 2013 году был заключен известный газовый договор, по которому 20% были переданы "Газпрому", и Армения лишилась своей национальной энергетической политики.

"Не исключаю, что в результате этой логики может возникнуть также риск, и в итоге Армении в 2020-21 гг. придется пойти на некоторые уступки инфраструктур, возможно, политические уступки", - сказал он.

Султан Керим