Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Губинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению строительства автомобильной дороги Сусай-Хыналыг в Губинском районе.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Сусай-Хыналыг, соединяющей восемь населенных пунктов с населением в шесть тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 13 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.