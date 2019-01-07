Сиявуш Новрузов: Цель кампании в связи с Мехманом Гусейновым - оказать давление на Азербайджан

Мехман Гусейнов никогда не занимался журналистской деятельностью, цель подобных ему людей - создать негативное представление об Азербайджане.

Об этом в понедельник сказал Trend заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан", депутат Милли Меджлиса (парламента) Сиявуш Новрузов, передает Day.Az.

Новрузов отметил, что его брат Эмин Гусейнов некоторое время находился в посольстве Швейцарии в Баку, а затем уехал в эту страну.

"То есть целью таких людей является не служба государству, народу, а распространение негативной информации о нашей стране и народе", - добавил Новрузов.

По его словам, совершивший преступление должен понести за это наказание.

"Мехман Гусейнов также совершил преступление, в то же время применил силу в отношении офицера, находившегося при исполнении своих обязанностей. Тот, кто совершил преступление, должен быть обязательно наказан. Все равны перед законом, и каждый должен понести наказание за совершенное преступление", - добавил депутат.

Заместитель исполнительного секретаря ПЕА также сказал, что антинациональные группы и их зарубежные покровители используют данный случай как возможность начать очередную антиазербайджанскую кампанию.

"Известно, кто стоит за проведением этой кампании, а также то, что истинная ее цель - это оказать давление на Азербайджанское государство", - отметил Новрузов.

По словам депутата, если даже антинациональная сеть и ее покровители за рубежом забыли, то неоднократно было доказано, что с Азербайджаном невозможно разговаривать на языке давления, заставить его пойти на уступки посредством кампании очернения.