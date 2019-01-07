Из Казахстана выслали десятки армян

23 гражданина Армении высланы из Казахстана.



Как сообщает канал Баграмян 26 в Telegram, высланные армяне имели проблемы с миграционной службой Казахстана, передает Day.Az.

Напомним, что в ночь на 1 января у одного из ресторанов в Караганде между группой молодых людей произошла драка с поножовщиной. В результате погиб один из участников конфликта. Полиция задержала семь человек, причастных к потасовке, пятеро из них взяты под арест, в том числе Торг Малхасян и Сохак Малхасян. Подозреваемый Нарек Гурурян объявлен в республиканский розыск.

В связи с инцидентом в Казахстане поднялась волна акций протеста, которые прошли сразу в нескольких городах страны. В соцсетях стали распространяться посты и призывы антиармянского содержания, а в армянском сегменте поползли провокации безумного содержания. Например, о том, что "азербайджанцев" в деле заменили на армян...

Между тем, сами местные армяне знают, что виновны их соплеменники, и уже панически ищут способ сгладить ситуацию и показаться коренному населению белыми и пушистыми.

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