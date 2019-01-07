Посол о безответственных заявлениях Пашиняна

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна должны быть более ответственные.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в интервью украинскому телеканалу "5 канал" посол Азербайджана в Украине Азер Худиев.

"Пашинян время от времени делает какие-то заявления. Я думаю, что заявления премьер-министра страны должны быть более ответственные", - сказал он.

Посол отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт длится более четверти века.

"20 процентов наших территорий, к сожалению, находятся под оккупацией соседней Армении. На сегодняшний день, несмотря на усилия нашей дипломатии, правительства решить мирным путем этот вопрос, нам не удалось из-за неконструктивной и агрессивной политики Армении. Мы с большим уважением относимся к деятельности ОБСЕ. Но, к сожалению, мы видим, что нет механизма решения этого конфликта, и мы пока не видим существенного продвижения и реальных результатов. Мы за то, чтобы решить этот вопрос мирным путем. Но мы никогда не остановим усиления боеспособности нашей армии", - сказал Худиев.

Далее посол отметил, что Азербайджан отслеживает все, что происходит в соседних странах, будь то Армения или другая соседняя страна.

"Нас беспокоят процессы, которые происходят в Армении. Потому что нам нужна стабильность в соседних странах. Если там будет хаос, этим могут воспользоваться какие-то силы, радикалы, ультранационалисты, и тем самым начнется эскалация, что может опять привести к возобновлению боевых действий", - сказал он.