Итальянская “L’Opinione”: Азербайджанская община Нагорного Карабаха имеет законное право участия в процессе определения правового статуса региона

В многолетнем армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте наблюдаются существенные изменения. Об этом, как передает Trend, говорится в статье, опубликованной в одной из ведущих итальянских газет "L'Opinione", передает Day.Az.

"Примерно в середине декабря в Баку состоялся съезд азербайджанской общины Нагорного Карабаха, на котором молодой сотрудник министерства иностранных дел Азербайджана Турал Гянджалиев был избран главой общины вместо 68-летнего Байрама Сафарова. Эта новость имеет огромное значение для общин в регионе, поскольку для урегулирования конфликта могут быть задействованы новые дипломатические механизмы", - отмечается в статье.

Как пишет газета "L'Opinione", Турал Гянджалиев родом из Карабаха, родился в Шуше, колыбели азербайджанской музыки, и провел свое детство в непосредственной близости от дома-музея известного азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

"Эта атмосфера побудила его также получить музыкальное образование в Шуше. После оккупации Шуши в 1992 году он переехал в Баку, где продолжил музыкальное образование и обучение в школе, но не стал профессиональным музыкантом и получил степень бакалавра и магистра по специальности юриспруденция в Бакинском государственном университете. В 2004 году он начал свою дипломатическую карьеру в управлении по проблемам безопасности Министерства иностранных дел, а затем работал в посольствах Азербайджана в Канаде и Чехии, в отделении Северной и Южной Америки при МИД. В 2017 году он представлял азербайджанскую общину Нагорного Карабаха на конференции "Права человека и ВПЛ", проходившей в Вене под эгидой ОБСЕ", - говорится в статье.

"Я был беженцем с 1992 года. Этого может быть достаточно. Я хотел бы воспользоваться своим неоспоримым правом вернуться в Шушу, где я родился, и в дом, где я провел свое детство", - приводит газета первое заявление Турала Гянджалиева после назначения главой азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана.

Далее издание приводит слова Турала Гянджалиева, написанные им на своей странице в Facebook, где он также поделился фотографиями руин музыкальной школы Шуши, после разрушения армянскими вооруженными формированиями: "Здесь я провел свое детство, получая музыкальное образование. Мы вернем и восстановим все разрушенное наследие Азербайджана".

"Криминальная хунта, созданная на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, по своей сути является продолжением режима Сержа Саргсяна. Проживающее там армянское население, то есть армянская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана, оккупирована сепаратистским режимом хунты, они находятся под тотальным контролем и лишены всех прав. Население Армении в ходе массовых акций протеста в апреле прошлого года отстранило от власти режим Саргсяна. Происходящие в Нагорном Карабахе последние события свидетельствуют о том, что население устало от этого сепаратистского криминального режима", - приводит издание слова Турала Гянджалиева, сказанные им в начале своей новой должности.

Газета отмечает, что первоначальной целью молодого дипломата является усиление роли и требований азербайджанской общины в целях обеспечения равного доступа к переговорам между армянской и азербайджанской общинами региона.

"В процессе переговоров Армения и Азербайджан были определены в качестве сторон конфликта, а армянская и азербайджанская общины Нагорного Карабаха в качестве заинтересованных сторон. Урегулирование конфликта невозможно без восстановления легитимности азербайджанской общины и ее неотъемлемых прав, а также без возвращения азербайджанцев на свои родные земли. Режим Сержа Саргсяна препятствовал установлению диалога между двумя общинами. Считаю, что необходимо поощрять будущее совместное проживание двух общин, являющихся равноправными сторонами, в границах Азербайджана", - сказал Турал Гянджалиев.

Как отмечает издание, тот факт, что азербайджанская община Нагорного Карабаха возглавляется молодым профессиональным дипломатом, означает, что Азербайджан хочет усилить роль общины в обеспечении равного доступа к переговорам армянской и азербайджанской общин региона.

"При определении статуса Нагорного Карабаха единственная позиция армянской стороны не может быть взята за основу", - говорится в статье.

Издание подчеркивает, что азербайджанская община, которая из-за этнической чистки была вынуждена покинуть регион, имеет законное право участия в процессе определения будущего правового статуса Нагорного Карабаха.

"Без признания этого права невозможно найти глобальное и справедливое решение конфликта. Армения всегда подчеркивает права армян Нагорного Карабаха в переговорах. Права армянской общины не могут быть гарантированы за счет прав азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Права человека не могут быть гарантированы в ущерб правам другого человека, права этнической группы в ущерб прав другой этнической группы. Это основа международного права и прав человека", - говорится в статье.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.