События в Караганде: Армения пожинает то, что посеяла

События в Караганде показывают, что Армения пожинает то, что посеяла. Об этом сказал Trend во вторник директор экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, передает Day.Az.

Напомним, что первого января, в новогоднюю ночь, в казахстанском городе Караганда в ресторане "Древний Рим", принадлежащем армянам, произошло уголовное преступление.

В ресторане возник спор между армянами и казахами, собравшимися отпраздновать Новый год, который затем перерос в драку во дворе ресторана. В итоге был убит казахский юноша Рахимжан Жансейт, 1995 года рождения, три казаха получили телесные повреждения различной степени тяжести. Видеоролики о произошедшем были распространены и в социальных сетях.

Правоохранительными органами Казахстана в отношении двух лиц армянской национальности и одного лица казахской национальности, виновных в убийстве - Малхасяна Торгома Манвеловича, Малхасяна Сохака Самвеловича и Надирбекова Каира Хамитовича - была избрана мера пресечения в виде ареста.

"Представитель армянских властей обвинил Азербайджан в разжигании ситуации в Караганде, хотя в реальности события связаны с тем, что в Казахстане нарастают антиармянские настроения, которые вызваны двумя факторами. Первый - это, конечно же, преступление, которое совершено в Караганде, а второй - антитюркская идеология Армении", - сказал Эльхан Алескеров.

Он отметил, что армянские политологи в своих комментариях часто переходят грань, называя народы тюркского мира "людьми второго сорта" и заявляя, что все народы тюркского мира являются "бескультурными" по сравнению с армянами.

"Это, конечно, не может исчезнуть из памяти тюркоязычного населения. Русская пословица гласит: что посеешь, то и пожнешь", - сказал Алескеров.

По его мнению, еще один фактор, который испортил отношения Казахстана и Армении, - это события в ОДКБ.

"В Армении неверно восприняли ситуацию, связанную с тем, что Казахстан не поддержал избрание на второй срок армянского генсека ОДКБ", - сказал он.

Алескеров отметил, что после заявления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по нагорно-карабахскому конфликту армяне поменяли название улицы, названной в его честь, также были озвучены антиказахские лозунги.

"Поэтому то, что произошло в Караганде, имеет более глубокие корни. Идеология шовинизма армян вызывает ответную реакцию соседей. Это чувствуется и в Турции, и в Казахстане, и в Узбекистане, и в других тюркоязычных странах", - заключил он.

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