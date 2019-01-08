Армянские националисты пытаются впутать Азербайджан в события в Караганде - ПОДРОБНОСТИ

В Армении с азартом ожидают очередного "геноцида". Агитпроп мобилизовал все силы и пребывает в радостном нетерпении. Привели агитпроп в такой трепет события в Казахстане, где армянские идеологи и пропагандисты со дня на день ждут "резни армян". Если ее не произойдет, они будут очень разочарованы, потому что на этом тезисе построена вся сегодняшняя истеричная антиазербайджанская пропаганда в связи с событиями в Караганде.

Да, именно антиазербайджанская, а не антиказахская.

Казахский народ армянские националисты просто презирают, считая казахов людьми низшей расы, которых они, армяне, дескать, цивилизовали.

Как, например, пишет издание Armenianreport, в Караганде "произошла обычная бытовая ссора между двумя подвыпившими компаниями. В нормальном обществе понимают, что это бытовуха. В обществе бескультурном же, коим и является казахский социум, преобладают другие инстинкты, которые мгновенно повылазили наружу со всех щелей".

Да простят нас наши казахские братья за то, что мы цитируем эту ересь, но врага, как говорится, надо знать в лицо. Правда в том, что подобное отношение к казахам и другим тюркским народам в армянской среде действительно имеет место и воспитывается с пеленок, и пишут об этом СМИ или нет, значения не имеет.

То же издание, не найдя других примеров "цивилизационной миссии" армян, вспоминает кровавого первого секретаря ЦК КП Казахстана Мирзояна, "внесшего огромный вклад в окультуривание по большей части безграмотных и бескультурных к 30-м годам прошлого века казахов". Перечисляя, сколько театров и филармоний открыл этот деятель, авторы статьи стараются доказать, что если бы не армяне, жить бы казахам сейчас в степи и не знать цивилизации...

Но Левон Мирзоян - это очень плохой пример, и армянским СМИ, пытаясь выпятить особую роль армян в "окультуривании" (слово-то какое...) других народов, стоило бы быть осторожнее. Потому что упоминание Мирзояна, наоборот, вызывает у того же казахского народа совсем другие чувства и воспоминания. Дело в том, что под руководством Мирзояна была уничтожена вся казахская элита - представители интеллигенции, творческие деятели, ученые, лучшие люди казахстанского общества. Он активно занимался массовыми политическими репрессиями в Казахстане, причем не просто выполнял разнарядки из центра, но еще и выпрашивал дополнительные лимиты на новые аресты и расстрелы. По его приказу были казнены около двадцати тысяч человек.

Видимо, в этом и заключалась "цивилизационная" роль армян для казахского народа.

Что касается антиазербайджанской пропаганды в связи с происходящим в Казахстане, то событиями армянский агитпроп старается воспользоваться по полной.

"Учитывая сущность некоторых казахов и кровное родство с закавказскими турками (азербайджанцами - ред.), армянские погромы в Казахстане вполне могут стать реальностью", - пишет Armenianreport.

А ресурс galatv.am цитирует запись в Facebook бывшего министра юстиции РА Ованеса Манукяна. "К сожалению, пользователям соцсетей, действующим под азербайджанскими флагами, удалось вне Азербайджана провести антиармянскую акцию", - сокрушается он, обвиняя в росте напряженности "азербайджанскую агитационную машину".

Это, конечно же, ерунда. Ни Азербайджан, ни азербайджанские СМИ тут не играют никакой роли. Армянской общине Казахстана стоит поискать проблемы внутри себя и своего отношения к коренному населению страны проживания. То же касается и армянства в целом. Научитесь жить в мире с другими народами, не держать камня за пазухой, избавьтесь от мании величия и прекратите утомлять окружающих своими бесконечными претензиями и жалобами - и тогда проблемы исчезнут.

Взрыв антиармянских настроений в Казахстане после трагического, но рядового бытового инцидента по пьяни в новогоднюю ночь - это взрыв давно тлевших проблем, созданных армянской общиной. Только это могло поднять казахскую общественность на ноги. Ни Азербайджан, ни "пантюркизм", ни религиозный фактор, ни пресловутая "армянофобия" тут не при чем.

Впрочем, в Армении, думается, и сами прекрасно это понимают.

Зульфугар Ибрагимов