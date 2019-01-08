Армянские СМИ: Пашинян исчерпал свой лимит на ошибки и перешел черту

На следующей неделе новый парламент Армении начинает работу. От нового парламента ждут многого и в то же время, как ни парадоксально, - ничего.

Через неделю состоится первое заседание новоизбранного парламента, которое должно сформировать новое правительство Армении. 14 января будет переназначен и премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в течение нескольких дней представит президенту страны состав правительства, пишет издание Первый Информационный.

Интересно, что избрания кого-то другого на пост премьера издание даже не рассматривает как возможность.

Тем не менее, в стане фанатов Никола Пашиняна прекрасно понимают, что на этом, то есть на его переназначении завершается "постреволюционный переходной этап", в ходе которого общество, по большому счету, закрывало глаза на большие и малые провалы правительства.

После 14 января общество Армении станет требователем - ожидая от сформированного им правительства так сказать материализации революции. С другой стороны, впредь не будут работать те реальные или преподносимые пропагандистские тезисы, посредством которых команда Никола Пашиняна за прошедшие месяцы объясняла отсутствие конкретных результатов, пишет издание.

Заметим, что требовать можно чего угодно, но вопрос в том, будет ли способно правительство. Созданное на основе некомпетентной команды, что-то сделать в реальности, а не на словах.

Первый Информационный по этому поводу пишет: в дни революции и за последующие девять месяцев мы не слышали четких политических и экономических месседжей, и в этом смысле все еще неизвестно, что из себя представляет экономическая революция, которую Никол Пашинян провозгласил приоритетом на 2019 год. Глава аппарата премьер-министра поставил упор на резкое увеличение объемов иностранных инвестиций, но только лишь качество постреволюционных выборов не может стать стимулом для иностранных инвестиций, потому что все еще неизвестно, какое содержание будут иметь политическая и экономическая системы Армении.

Переходный период завершен: если даже Никол Пашинян впредь будет терпеть дилетантизм, то его не потерпит становящееся требовательным общество. Иными словами, команда Никола Пашиняна перешла пограничную черту: лимит на ошибки впредь исчерпан, констатирует армянское издание.

Напомним, что и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян после голосования на парламентских выборах 9 декабря заявил о начале в стране экономической революции. "...мы полностью создадим новые рабочие места и думаю, что в стране наступит экономическая революция", - заявил он журналистам. Он также пообещал в ближайшие 5 лет полностью преодолеть крайнюю бедность и инвестиционный бум.

До новогодних праздников армянам хотелось верить в сказку, но теперь рождественское волшебство развеялось, и вера в экономическую революцию Пашиняна - вместе с ним.

Султан Керим