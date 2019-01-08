В Тбилиси не рады армянским туристам - признание

Автор издания "Спутник-Армения" Нана Мартиросян съездила на праздники в Тбилиси и вернулась не с самыми лучшими впечатлениями. Но не от города, а от отношения там к туристам из Армении.

По ее признанию, "то, что туристы из Армении уже поднадоели местным жителям, замечалось везде. Продавцы в магазинах и сотрудники отелей твердили, что семьи шумные и не умеют праздновать тихо, постоянно говорили о "сомхеби" (армяне по-грузински).

Как ни странно, даже таксисты недовольны нахлынувшей волной туристов. Сложно понять, ведь турист - это деньги, но поездка в старый город Мцхета расставила все точки над "i". Честно говоря, моих соотечественников там было чересчур много. Даже шустрый попрошайка пользовался этим. Он громко кричал "Слава Николу" (и.о. премьер-министра Армении), а наивные "сомхеби", заливаясь смехом, отдавали ему лари, в которых так и не могли разобраться.

...Шокировал и другой инцидент. Перед тем, как сесть в такси, я спросила, за сколько таксист довезет. Он любезно ответил, что возьмет за проезд три лари, и мы отправились в путь. Мы разговорились с таксистом, оказалось, что он армянин. Естественно, я обрадовалась, а он мне шутливо бросил: "На прическу твою повелся, думал местная. Знал бы, что из Еревана попросил бы семь лари".

Возвращаясь, простояла час в очереди на таможне и следила за уставшим и покрасневшим таможенником, который время от времени повторял вслед уходящему армянину: "почему им не сидится дома?"...

Последней ноткой стал водитель, который должен был везти меня из Тбилиси в Ереван. Он возмутился моему вопросу: из Армении ли он, бросив в ответ: "Не дай Бог"...