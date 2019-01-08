Армяне попытались украсть азербайджанский город - очередной провал - ВИДЕО

Армянский агитпроп разродился очередным недоношенным "плодом" своих фантазий. Выпущен фильм под названием "Ереван. Запретная история Азербайджана".

Как, наверное, уже многие поняли, фильм делает попытку доказать, что Ереван является "древним армянским городом, а Азербайджан "моложе Кока-колы". Приурочен сей продукт к "2800-летию" Еревана.

Многие также наверняка удивились, заметив, что название армянской продукции практически копирует название документального фильма "Запретная история Армении и Азербайджана", снятого в 2016 году азербайджанской стороной. Автором фильма является завсектором Администрации Президента Азербайджана, политолог Фуад Ахундов, научным координатором - директор Центра истории Кавказа при институте "AzerGlobe", старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов. При создании фильма использовались исторические документы и материалы из архивов России, Турции, Ирана и Грузии. В фильме нет "воды" - только неопровержимые факты.

Свой "ответ Чемберлену" в Армении готовили целых два года. То ли не находили данных для ответа, то ли хотели приурочить свой фильм к "2800-летию" города, которому на самом деле только 500 лет. Как бы там ни было, а материал получился очень сырой и основанный лишь на мифах. Опровергнуть исторические факты, приведенные в азербайджанской ленте, наши чрезмерно самоуверенные соседи не смогли. В результате получился набор слов, вырванных из различных продуктов агитпропа, которыми уже столетие морочат голову бедным армянам.

Вызывают умиление эти попытки армянской стороны противопоставить какие-то факты тем исследованиям, которые проводятся в Азербайджане с целью разоблачения армянских фальсификаций, сказал в беседе с Day.Az директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

Однако в этом факте, считает он, есть и свои плюсы.

"Приятно, что благодаря нашей деятельности в последнее время ситуация полностью изменилась. Еще несколько лет назад азербайджанская сторона всегда шла на шаг позади и "догоняла" армянский агитпроп, разоблачая фальсификации. То есть занимались лишь тем, что реагировала и делала ответные шаги на чьи-то провокации. Теперь ситуация изменилась. Теперь в Армении с замиранием сердца отслеживает деятельность азербайджанской стороны, в том числе нашего Центра истории Кавказа и пытаются оппонировать.

Что особенно смешно - этот фильм буквально копирует название выпущенного ранее нами фильма "Запретная история Армении и Азербайджана", подготовленного Центром. Почему армяне это сделали? А для того, чтобы перебить в поисковиках нашу работу. В поисковых системах много запросов на поиск нашего фильма, и армянские фальсификаторы таким путем пытаются вклиниться и подставить свой фильм, чтобы его хоть кто-то посмотрел.

Позитивным моментом можно назвать и то, что целая плеяда армянских деятелей начала бороться с лживой пропагандой и фальсификациями. Это очень примечательный факт - за разоблачение дешевых роликов армянского агитпропа берутся армянские же исследователи. Этот фильм, например, разбомбил уже хорошо всем известный исследователь истории Филипп Экозъянц, показавший всю ложь и фальшивость фактов, приведенных в фильме. Он разоблачил приводимые авторами фильма данные по пунктам.

Кстати, именно Экозъянц перевел книгу французского путешественника 17-го века Жана Шардена в ее первоначальной редакции. В дальнейшем, при переизданиях и переводах на русский армянскими переводчиками слова Шардена искажались или же удалялись целые главы, не устраивающие армянство. Так, Экозъянц буквально вернул читателю ту часть книги, которая не была включена в русский перевод и доказывала существование Азербайджана с давних времен", - сказал директор Центра.

Как отметил Ризван Гусейнов, в этом армянском фильме много выдумок и глупостей. Откровенный подлог, например, имеет место в демонстрации монет, якобы отчеканенных в Ереване. По всей видимости, армянские пропагандисты, притягивая факты за уши, полагают, что на противоположной стороне подлога не заметят. Но это, конечно, смешно. Специалисту с первого взгляда становится ясно, что армянские фальсификаторы снова обманывают становящихся очень доверчивыми, когда речь идет о мифологии, армян.

По словам азербайджанского историка, на показанной в фильме монете 14-го века хулагуидского правителя Ануширвана (Ануширован) местом чеканки указан не Ереван, а город Мариван на территории нынешнего Ирана. Та же ситуация и с другой монетой, относящейся к периоду правления Абу Саида, якобы тоже отчеканенной в Ереване. Однако на ней местом чеканки указан тоже не Ереван, а город Ройан, также находившийся на территории нынешнего Ирана! А самое главное - эти монеты просто не могли быть отчеканены в Ереване ранее 16-го века, потому что до этого самого города Ереван (историческое название Иреван) просто не существовало.

Плохо, очень плохо работает армянский агитпроп, совсем потерял "квалификацию". Что становится особенно заметно на фоне активности и огромной и, что важно, реальной и подтвержденной не фальшивыми, а настоящими историческими документами и фактами, доказательной базы, которой располагает сегодня азербайджанская сторона.

Азербайджанский историк прав - прежде нам приходилось лишь опровергать, а сегодня мы заставляем тратить всю энергию на опровержения самих армянских фальсификаторов. Опровергнуть ту базу данных, которая уже собрана в Азербайджане относительно истории региона и территорий, занимаемых с начала прошлого века Арменией, практически невозможно. Стоит напомнить об уникальном наследии Иреванского ханства, которое недавно было, скажем так, выведено на свет из подвалов Национального музея Грузии.

Как рассказывают азербайджанские ученые, впервые оказавшись в этом хранилище, они лишись дара речи. Многим экспонатам, хранившимся в грузинском музее, было почти два века. Это было собрание уникальных фотодокументов, на которых был запечатлен стертый армянами с лица земли азербайджанский Иреван, предметы одежды, мебели, ковры, украшения, домашняя утварь и еще много личных вещей, принадлежавших иреванским ханам. Никто не знал, что в Грузии еще с 19-го века хранится такое сокровище, эти экспонаты никогда не демонстрировались. И это тот случай, когда сокрытие информации пошло только на пользу, потому что в противном случае сокровище было бы уничтожено или присвоено армянской стороной.

Так же, как уничтожены все следы существования азербайджанского Иревана на территории нынешней столицы Армении...

Зульфугар Ибрагимов

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