В Сети опубликовали фото "голодающего" Мехмана Гусейнова - ФОТОФАКТ

В СМИ попало фото провокатора Мехмана Гусейнова, содержащегося в настоящее время в СИЗО номер 1. Селфи с подследственным сделал и опубликовал правозащитник Сахиб Мамедов. В последние дни оппозиционные медиа, что называется, рвут на себе волосы, крича о тяжелом состоянии здоровья Гусейнова, якобы чуть ли не месяц проводящего голодовку. Мол, бедолага исхудал, весь болен и сегодня-завтра мы его потеряем...

Конечно, чего только на свете не бывает, но глядя на это фото, как-то сомневаешься, что так может выглядеть человек, проголодавший не то что месяц, но даже неделю. Да что там неделя - уже через пару дней голодания это отражается на лице. Мехман же Гусейнов, как можно увидеть, жив, здоров и даже достаточно упитан. Похоже, мнимая "голодовка" пошла ему на пользу.

Более того, за время пребывания в заключении он поправился, если сравнивать с прежними фото. И поголодать пару дней так называемому блогеру действительно не мешало бы.