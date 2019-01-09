Длинные праздники обрушили армянскую экономику

Замечено, что в тех странах, где есть серьезные проблемы с занятостью и обеспеченностью населения, как правило бывают очень длинные праздники. У японцев, например, практически нет отпусков. А вот в нищей Армении новогодние выходные длятся аж десять дней.

Власти, по-видимому, рассудили так - все равно полстраны сидит без работы, предприятия стоят, для сельского хозяйства не сезон, в общем, если нет хлеба, то следует дать народу хотя бы зрелища. Например, в виде дорогостоящей главной елки, позволившей бедной Армении постоять немного в соответствующем рейтинге рядом с богатым Азербайджаном. Хотя бы так.

Но даже в страдающей от безработицы и неустроенности (по неофициальным данным, бедными являются 70 процентов граждан Армении) стране десятидневный простой дал о себе знать снижением экономической статистики.

Как пишет Panorama.am, новогодние каникулы не прошли без последствий для армянских предпринимателей. Они понесли большие убытки. Бизнесмены длинные каникулы характеризуют как нечто бесперспективное, ненормальное и неразумное.

Возглавляющий одну из импортирующих бананы компаний Ваграм Миракян в беседе с корреспондентом Panorama.am отметил, что он понес убытки в размере тысяч долларов только по той причине, что Центральный банк не работал, вследствие чего ему не удалось совершить требуемые денежные переводы раньше. В результате партии бананов на протяжении нескольких дней оставались в порту.

Требовать компенсации у кого-либо он не собирается, но с другими недовольными бизнесменами намерен обратиться к правительству - с просьбой пересмотреть количество выходных.

"За это время я беседовал со своими знакомыми, проживающими в Германии, где каникулы длятся 2,5 дня, такая же ситуация во Франции. Даже в соседней Грузии работают с 3 января - в отличие от Армении, где не работают с 29 декабря. В Грузии даже 31 декабря был неполным рабочим днем. Уже не говорю, что в Соединенных Штатах выходными были 1-2 дня", - сравнивает потерпевший убытки бизнесмен.

По неофициальным подсчетам, за время новогодних каникул Армения потеряла 1,9% ВВП.

Напомним, что в декабре 2017 года экс-премьер Карен Карапетян объявил, что это будет последний Новый год, когда в Армении будут бездельничать десять дней. "Этот Новый год проведем более осознанно, понимая, что следующий Новый год будет короче", - предупредил членов правительства тогдашний премьер.

То есть 2019-й армяне должны были встречать уже короткими выходными и выйти на работу - у кого она есть - 3 января. Но Карапетян не успел внедрить полезное новшество, так как лишился должности...

Зульфугар Ибрагимов