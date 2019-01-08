Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Балакенском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению строительства автомобильной дороги Балакен-Газбина-Ититала в Балакенском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Балакен-Газбина-Ититала, соединяющей 10 населенных пунктов с населением в шестнадцать тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 4,4 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.