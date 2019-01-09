Служить в армянской армии стало еще опаснее - ВИДЕО

В армянской армии большая радость - срочникам снова позволили иметь при себе мобильные телефоны. В то же время, хотя такое решение и было принято, оборонное ведомство, кажется, не особо радо такому нововведению. Глава пресс-службы Минобороны Арцрун Ованнисян заявил в комментарии журналистам, что "нет никаких гарантий того, что противник не получит доступ к секретной информации".

А какие гарантии вообще способно дать своим военнослужащим руководство армии и министерства обороны? Судя по произошедшему во вторник в Ереване инциденту - никаких.

Как уже сообщалось, автобус с призывниками, отправляющимися в армию по начавшемуся зимнему призыву, долго преследовали несколько легковых автомобилей. В конце концов им удалось "подрезать" транспорт МО и остановить. Как сообщают армянские СМИ, вышедшие из легковых автомобилей требовали открыть двери и начали по ним бить. После того, как двери открылись, действие переместилось в салон автобуса, где прозвучала ругань и началась потасовка. Все это снималось на камеру.

Преследование, выкрики лиц, вылезших из окон движущихся автомобилей, попытки выломать дверь автобуса и сама разборка происходили на виду у всех. Удивительно, что полицию не заинтересовало даже такое вопиющее нарушение, как езда в автомобиле, высунувшись по пояс из окна.

Тот же Ованнисян написал в своем Faceboook, что МО осуждает драку, считает подобное недопустимым, в связи с чем в Военной полиции готовятся соответствующие материалы.

Камни со стороны соцсетей и общественности полетели и в сторону полиции, ничего не сделавшей, чтобы оградить транспорт с призывниками от хулиганского нападения. В то время, как в соответствии с решением правительства от 29-го октября 2018 года, полиция обязана сопровождать группы призывников от военного комиссариата Еревана до республиканского призывного пункта, а в областях - до пределов городского периметра. В полиции пояснили, что сопровождали автобус с призывниками из Котайка до пределов города, а до призывного пункта им ехать уже было не положено.

Одним словом, заварилась каша, которую сейчас усиленно пытаются расхлебать Военная полиция и министерство обороны.

Однако вряд ли демонстрируемая активность не снимает проблемы и вопросов, которыми задаются после случившегося в армянском обществе. И главный вопрос заключается в следующем: если те, кто обязан отвечать за безопасность их детей в армии, не способны оградить их от угроз даже на улицах Еревана, есть ли гарантии, что МО и руководство армии отвечают за их жизни в военчастях и на линии фронта?

Ответ на этот вопрос может быть только отрицательным.

Зульфугар Ибрагимов

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