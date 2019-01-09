Команда Пашиняна надеется на геев

В Армении теряются в догадках - почему в стране не развивается туризм? Ведь в ней столько всего интересного - куда ни глянешь, повсюду церкви, церкви, церкви и снова церкви. Разве это не интересно?..

Пожалуй, кроме церквей, нашим соседям нечего предложить иностранным туристам. Отсутствует также толерантность к другим народам, нормальные дороги и коммуникации.

Что мешает развитию туризма в Армении? Отвечая на этот вопрос АрмИнфо, руководитель Армянского института международных вопросов и безопасности Степан Сафарян признал, что Армении повторить туристические успехи Грузии, опираясь на армянские ценности, невозможно.

"Постоянный рост объемов туризма в соседней Грузии - закономерный результат целого комплекса причин и факторов: рекламы страны и что очень важно, ее ценностей, развития коммуникаций, либеральных и политических свобод, традиционного грузинского гостеприимства и т.д. При этом, даже мне - человеку, не имеющему к туристической сфере прямого отношения, ясно, что из всего перечисленного выше Армения может похвастаться разве что гостеприимством", - цитирует АрмИнфо Сафаряна.

По его оценкам, в подсознании граждан Армении существует целый ряд психологических фильтров и комплексов в отношении внешнего и морального облика посещающих армянские республики иностранных туристов. Это не должны быть геи и лесбиянки, пьющие, неопрятно одетые и нечистоплотные люди. Туристы не должны быть броско и вызывающе одеты. Более того, армяне не хотят видеть в своей стране "индийцев, арабов, иранцев, русских и даже европейцев и американцев".

Одним словом, в Армении хотят получать доходы от туризма, но не желают видеть в стране самих приносящих эти доходы туристов. Граждане РА слишком привыкли к мононациональной монотонности на своих улицах, что любое разнообразие вызывает у них отторжение. Будем откровенны, как туристическое направление Армения не интересна. Маленькая, серая, неухоженная, унылая страна, где бедность и запущенность бросаются в глаза. Кухня? Еще лучше можно поесть в Грузии и Азербайджане, где при этом есть и все условия для комфортного отдыха, царит совсем другая атмосфера и совсем другое отношение к туристам.

Вот в чем Сафарян прав, так это в том, что представители секс-меньшинств могут стать перспективными движетелями туризма в Армении. И соответствующим ведомствам страны стоит над этим подумать.

Султан Керим