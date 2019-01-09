Провокаторы в Азербайджане нашли сообщников на Западе - ПОДРОБНОСТИ

Двуличие и цинизм - два основных параметра, которые в последнее время все более точно характеризуют отношение мировых центров силы к нарушениям прав человека и базовым свободам граждан.

Пять погибших, полторы тысячи пострадавших, разгромленные магазины и кафе, сожженные автомобили, тысячи задержанных и арестованных. Таковы последствия протестного движения "желтых жилетов", которые бушуют на улицах Парижа и других французских городов.

На днях премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что более тысячи приговоров было вынесено участникам беспорядков в ходе протестных мероприятий в стране, устроенных движением "Желтые жилеты". Ранее сообщалось, что было задержано около 5,6 тыс. человек. Напомним, что протесты во Франции начались еще 17 ноября из-за планов правительства повысить налоги и цены на топливо. В результате по Парижу прокатилась волна погромов. Активисты в желтых жилетах громили и грабили магазины, а также поджигали автомобили.

По сути, французское правительство демонстративно выступает против собственного народа, более 70% которого поддерживает требования движения. Все это происходит на фоне лицемерного молчания мировых столиц и международных правовых организаций, которые в лучшем случае выражают озабоченность в связи с проявлениями насилия, но никак не с осуждением официального Парижа за непропорциональное применение силы.

В этом Франция, как известно, совсем не одинока. Сравнительно недавние силовые акты подавления протестов в Испании и США также в мире особого резонанса не вызвали. Многие задаются вопросом, где озабоченность Госдепа и ЕС по поводу жестокого разгона "желтых жилетов", где восхищение храбростью и свободолюбием французского народа, свергающего "тирана Макрона"?

Консолидацию западных государств в этом вопросе, конечно, можно объяснить хрестоматийным приматом стабильности и безопасности. Однако, чем же тогда объясняется их фанатичное рвение в обличении подобных же событий в странах, в их собственный "клуб" не входящих? Почему гражданское неповиновение, попытки посеять смуту, раскачать ситуацию в тех странах с восторгом восхваляются как свободолюбие и справедливое требование прав?

Впрочем, причину такого порочного "дуализма" давно растолковала народная поговорка по поводу соломинки в чужом глазу и бревне в своем собственном. Практика устранения или нейтрализации неугодных политиков - еще одна жульническая "фишка" западного истеблишмента, о которой не принято говорить публично. Так, в позапрошлом году по надуманному и даже вовсе смехотворному обвинению была арестована супруга фаворита президентской гонки во Франции Франсуа Фийона Пенелопа Фийон. Или трагикомичный, но безусловно постановочный, секс-скандал, с помощью которого был смещен экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан. Сильные мира сего бесстрастно наблюдают все это, но, традиционно молчат. Рука, как говорится, руку моет...

Зато на днях МИД Франции выразил озабоченность в связи с делом скандального азербайджанского блогера Мехмана Гусейнова. Ранее некоторые представители европейских структур и международных организаций также попеняли Баку в связи с этим, огульно подвергнув сомнению убедительность доказательств, "естественно" не изученных и даже не заинтересовавших.

Отметим, что задержанный в начале позапрошлого года за клевету эпатажный "правдолюб" оказал при задержании сопротивление сотрудникам полиции, за что, к примеру, в Соединенных Штатах был бы, несомненно, пристрелен на месте. Тем не менее, западные ревнители свобод и нравственности, на голубом, как говорится, глазу позволяют себе критиковать Азербайджан, за то, к примеру, что какому-нибудь лицедею-провокатору правоохранители расквасили нос.

Характерно, что незатейливую песенку западных хозяев радостно подхватили в Азербайджане их прихлебатели-грантоеды. "Питомцы Сороса" и прочие недруги собственной страны, в числе которых особенно рьяны Али Керимли, Джамиль Гасанли, Гюльтекин Гаджибейли, Хабиб Мунтазир и др., затеяли, как они считают, масштабную кампанию в защиту "узника совести" М.Гусейнова, а по сути - мышиную возню. Как водится, факты произвольно искажаются, подменяются понятия, и по сути общество должно было увидеть в Мехмане Гусейнове не аморального юнца, склонного к дешевому пиару и лицемерным провокациям, а мученика-правозащитника, пострадавшего за правое дело.

Однако самые изощренные политтехнологи, профессиональное словоблудие и мастерские манипуляции абсолютно бесполезны при отсутствии публики - как раз то, с чем бездарная квази-оппозиция непрестанно сталкивается в Азербайджане. То есть, все свои "кунштюки" доморощенные диссиденты демонстрируют зря. Дело в том, что азербайджанской публике они практически неизвестны по причине абсолютной несостоятельности, неспособности предложить обществу что-либо дельное, в противовес стабильности и развитию - пути, по которому ведет страну действующая власть.

Речь ведь не идет о том, что Азербайджан - совершенно идеальная страна, достигшая всех существующих вершин. Предстоит еще немало сделать. Но страна достойно и решительно идет своим путем развития в тесном сотрудничестве с партнерами, но без ущемления своих национальных интересов. Что лучшего предложат взамен вышеназванные бонзы доморощенной горе-оппозиции? В том то и дело, что ничего путного. Они лишь мечтают прийти к власти с тем, чтобы передать ресурсы страны во внешнее управление, в надежде хапнуть "сребреники" за измену. Тот факт, что в Азербайджане это не пройдет, и сами "фрондеры" прекрасно понимают, но продолжают имитацию процесса с тем, чтобы заграничный "рог изобилия" для них не иссяк.

Сабухи Иманов