Неистребимая армянская русофобия: досталось Маргоше и Тиграше

Есть повод, а есть причины. В Армении всегда были сильны русофобские настроения. Так было и в советское время, и после обретения РА независимости, которая, впрочем, носит весьма условный характер.

Вспомним, к примеру, резонансное дело "банды Затикяна", которая устроила теракты в Москве в 1977 году. Главарь этой банды Степан Затикян, напомню, не появился ниоткуда. В советское время, с его тотальным контролем за всем и каждым, он вместе с художником Айказом Хачатряном и студентом Шагеном Арутюняном основал нелегальную "Национальную объединённую партию Армении".

НОП была националистической группой, ставившей целью создание независимой Армении с включением турецких территорий. Группа развила активную подпольную деятельность, имела собственную типографию и выпускала газету "Парос" ("Маяк"). Все это было бы невозможным без покровительства руководителей советской Армении, которые лишь лицемерно лгали о лояльности к СССР, по своей сути будучи кондовыми армянскими националистами и русофобами. Почти такими же, как Степан Затикян, который не только не признал свою вину в терактах в Москве, хотя другие члены банды Степана и Багдасаряна ее признали, но выступил с последней речью в зале суда. "Я уже неоднократно заявлял, что я отказываюсь от вашего судилища и ни в каких защитниках не нуждаюсь. Я сам есть обвинитель, а не подсудимый. Вы не властны меня судить, поскольку жидороссийская империя - не есть правовое государство! Это надо твёрдо помнить", - вещал он. Вот оно - истинное лицо армянского терроризма, национализма и русофобии.

Прошли десятилетия, но ничего в мировоззрении армянских националистов не изменилось. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с содержанием книги известного писателя-публициста Александра Проханова "Хождение в огонь". В начале 90-х, находясь в командировке в Нагорном Карабахе, он познакомился с молодым функционером разогнанного к тому времени сепаратистского комитета "Крунк" Робиком Кочаряном. Во время беседы крунковец, который позже стал президентом Армении, сказал: "Вы же согласны со мной, что вот вы, русские, способны работать только в тяжелых отраслях промышленности, в металлургии, например, делать какие-то тяжелые машины, а вот мы, армяне, - люди более тонких, высоких профессий, более высокого интеллекта, космических лучей...".

Вот так, совершенно открыто, Кочарян требовал от Проханова признать интеллектуальное и культурное превосходство армян над русскими. И это было неудивительно. Он так был воспитан, в твердой уверенности в том, что армяне обладают какой-то невероятной исключительностью, гениальностью и ценностью, тогда как все остальные народы, в том числе и русские, им и в подметки не годятся. И крайне сложно найти реальные отличия в речах Степана Затикяна и Роберта Кочаряна. В обоих случаях в речах есть место открытой русофобии.

Именно в этом причина всего того, что было, есть и будет в РА в отношении России и русских. Меняться могут лишь поводы для демонстрации всей этой русофобской сущности армянских националистов.

На сей раз "повод" был найден в событиях в Караганде.

Напомню, что в ночь на 1 января в ресторане "Древний Рим" Караганды произошла драка. В результате инцидента погиб 23-летний житель Караганды, еще трое получили ранения. На первый взгляд, там и обсуждать нечего. Драка произошла в кафе, которое принадлежит армянам. Убит был казах, убили его армяне. Но в РА умудрились найти иных "виновных".

И ладно бы армянские политики, общественные деятели и журналисты пытались обвинить в случившемся Азербайджан. В нашей стране привыкли к подобного рода глупостям армянской стороны, раз за разом прибегающей к одному и тому же "аргументу", когда необходимо оправдаться за свои ошибки и преступления. Возмущают, но не удивляют и нападки армянской стороны в адрес руководства Казахстана и казахского народа - армянские СМИ полны в эти дни статьями омерзительного качества на эту тему.

Но "виновными" были названы и российские СМИ. В частности, "Спутник", который, как известно, курируется небезызвестной Маргошей Симоньян. В частности, против этого СМИ открыто выступил эксперт Рубен Меграбян. Аналогичные по смыслу и содержанию мысли высказывают и иные армянские СМИ и политики. Как видим, мадам Симоньян не помогает не ее собственное армянское происхождение, не армянское происхождение ее мужа Тиграна Кеосаяна.

К слову, Тигран зачастую стал играть роль "русского националиста" в российском телевизоре. Выходит это у него очень натужно и пошло. И главное - ему и Маргоше не верят даже армяне. В РА умудрились докатиться до критики откровенного лояльного к этой стране российского СМИ, которое возглавляет армянка, являющаяся женой армянина. И это лишь доказывает, что армянский национализм неистребим и готов порой пожирать даже собственных детей.

Акпер Гасанов