В Армении начинается "раскулачивание" крестьян?

В Армении началась инвентаризация имущества сельчан.

Как передает Day.Az, газета "Жаманак" пишет, что новые власти Армении начали инвентаризацию имущества армянских сельчан, чтобы понять, у кого и что есть: сколько свиней, кур, коров или уток.

"Почему проводится эта фальшивая инвентаризация - не очень понятно, поскольку жители села в силу привычки или из-за какой-то обеспокоенности скрывают свое имущество, или инвентаризирующие просто пишут приблизительные и произвольные цифры. В результате будут опубликованы цифры, которые не имеют никакой связи с действительностью", - пишет газета.