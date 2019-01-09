Мехман Гусейнов - слуга сил, недовольных независимой политикой Азербайджана

Таких, как Мехман Гусейнов, героизируют те, кого раздражает независимая политика Азербайджана. Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Сахиб Алиев, передает Day.Az.

Депутат подчеркнул, что не считает арестованного по конкретным статьям Мехмана Гусейнова журналистом, как его называют некоторые круги на Западе.

По словам депутата, в любом обществе, да и на самом Западе, общественное мнение создают обычно люди с сильным характером и высоким интеллектом, которые имеют богатый жизненный опыт и заслуги перед родиной и народом.

"Однако известные круги пытаются героизировать и сделать лидерами общественного мнения лиц с низким интеллектом, которые вообще не несут ответственности за сказанное и не имеют элементарной культуры. Но это не пройдет, потому что общественными лидерами азербайджанский народ видел настоящих представителей интеллигенции, тех, кто имеет заслуги перед страной", - сказал Алиев.

Депутат отметил, что Азербайджан - единственное государство в регионе, проводящее независимую политику.

"Эта политика раздражает тех, кто пытается сделать лидером общественного мнения и героизировать таких, как Мехман, они ищут вассалов. И поскольку у Азербайджана нет финансовой и другой зависимости от них, они пытаются задействовать другие методы давления, один из которых - это противопоставить наших соотечественников друг другу", - сказал Алиев.

Напомним, что решением Сураханского районного суда блогер Мехман Гусейнов осужден на два года лишения свободы.

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