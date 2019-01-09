Ереван может рассорить Москву с тюркоязычным миром

Первого января, в новогоднюю ночь, в казахстанском городе Караганда в ресторане "Древний Рим", принадлежащем армянам, произошло уголовное преступление.

В ресторане возник спор между армянами и казахами, собравшимися отпраздновать Новый год, который затем перерос в драку во дворе ресторана. В итоге был убит казахский юноша Рахимжан Жансейт, 1995 года рождения, три казаха получили телесные повреждения различной степени тяжести. Видеоролики о произошедшем были распространены и в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

Правоохранительными органами Казахстана в отношении двух лиц армянской национальности и одного лица казахской национальности, виновных в убийстве - Малхасяна Торгома Манвеловича, Малхасяна Сохака Самвеловича и Надирбекова Каира Хамитовича - была избрана мера пресечения в виде ареста.

С армянской стороны в драке участвовали человек 30-35, вооруженных не только ножами, но и заточенной арматурой. Антураж для встречи нового года не совсем подходящий.

Арестованы трое, в том числе Торг Малхасян и Сохак Малхасян, еще один, Нарек Гурурян, в международном розыске (по последним данным, Гурурян несколько часов назад задержан в Омской области - ред.).

Каир Надырбеков, Торгом Малхасян, Сохак Малхасян, Нарек Гурурян - слева направо

Как передает казахстанская служба радио "Свобода" - радио "Азаттык", 6 января сотни людей на улицах Караганды потребовали от властей полноценного расследования массовой драки в кафе "Древний Рим".

То, что главному подозреваемому удалось ускользнуть, вызвало понятное возмущение карагандинцев. И хотя об этом никто не писал открытым текстом, нетрудно догадаться: людей возмутил сам факт участия в потасовке, начавшейся действительно как бытовой инцидент, этакой "боевой армянской дружины".

Аким области Ерлан Кошанов заверил собравшихся: "Некоторые говорят, "эти деньги дадут и отделаются". Никто не отделается! Это дело на общественном контроле, мониторинг ведут высшие органы власти. Это расследование будет идти до тех пор, пока преступники не получат наказание. Я обещаю вам как аким области, как представитель президента здесь".

Армянские СМИ возопили о том, будто бы на митинге в Караганде требовали "резать армян" и т.д. Наиболее "продвинутые" подводили этакую базу: казахи - тоже тюрки, а у всех тюркоязычных народов только одна цель - "перерезать многострадальных армян".

И это Армения, ставшая мононациональной в результате "этнических чисток", с шокирующим уровнем ксенофобии, с памятником Нжде и агрессивным шовинистическим психозом, читает нравоучения по части межнациональных отношений.

Ереван также инициировал официальные переговоры с казахской стороной. Ситуацию в Караганде обсуждают главы МИД и МВД Казахстана и Армении. Подробности, понятное дело, остаются за закрытыми дверями.

Но самое главное, провокационная возня вокруг событий в Караганде началась на фоне обид армянских властей на Казахстан. В Армении и без того высокий уровень антитюркской истерии. Но еще Ереван напрягает динамика развития экономических связей Казахстана и Азербайджана. Это может усилить изоляцию Еревана в ОДКБ и ЕАЭС.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев настоял на том, чтобы в ЕАЭС Армения вступила в своих международно признанных границах, то есть без Карабаха. Астана решительно поддержала Азербайджан во время апрельских боев. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил в поддержку назначения генсеком ОДКБ представителя Беларуси. Наконец, в Ереване не на шутку возмутились, когда в Казахстане начали переименовывать улицы, названные в советские годы именем Левона Мирзояна, занимавшего здесь должность первого секретаря ЦК КП Казахской ССР. В Астане его не без оснований считают одним из главных организаторов Ашаршылыка, то есть "голодного геноцида" казахов в 1932-1933 годов. Но в Армении это расценили как оскорбление в адрес собственного "многострадального народа" и принялись уверять, будто бы своей государственностью (которая имеет историю более чем в пять веков) казахи обязаны господину Мирзояну.

И вот на этом фоне стремление ереванских провокаторов раздуть события в Караганде до масштабов крупнейшей политической проблемы слишком уж напоминает попытку этакой "политической мести" Казахстану. Тем более что делается все на основе традиционных армянских политтехнологий, замешанных на погромах и воплях о собственной "многострадальности". И вполне возможно, что на нынешнем уровне провокации в Ереване не остановятся.

А тогда уже понятно, что реагировать на поднятую в Армении "мышиную возню" надо не только Астане, но и Москве - спасать единство в ОДКБ и ЕАЭС после очередных кульбитов Еревана. Хорошо, если там призовут Ереван к порядку. Но куда хуже, если Кремль решит сыграть на этих событиях, "приструнить" излишне независимый Казахстан и тем самым рассориться с тюркским миром.

Такого мнения придерживаются и другие аналитики: антиармянские настроения в Казахстане вызваны двумя факторами: первый - это преступление, которое совершено в Караганде, и второй - антитюркская идеология Армении.