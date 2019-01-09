Подозреваемый в убийстве казаха в Караганде армянин пойман в России

Подозреваемый в совершении хулиганских действий и убийства в городе Караганде в ночь на 1 января этого года гражданин Республики Армения Нарек Гурурян был задержан в среду на территории соседнего государства. Об этом NUR.KZ сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмас Садубаев, передает Day.Az.

"Сегодня сотрудниками криминальной полиции МВД Республики Казахстан во взаимодействии с правоохранительными органами России на территории Омской области РФ задержан подозреваемый в совершении хулиганских действий и убийства в городе Караганде в ночь на 1 января этого года гражданин Республики Армения Гурурян", сообщил Садубаев.

В настоящее время в соответствии с законодательством решается вопрос о его экстрадиции в Казахстан.

Напомним, что участник массовой драки в Караганде, гражданин Гурурян, после случившегося сбежал в Россию и был объявлен в межгосударственный розыск.

Отметим, что незадолго до задержания Гуруряна издание "СуперОмск" сообщило, что он был замечен на улицах Омска. По данным источников ресурса, среди омских полицейских распространены ориентировки на молодого человека. Он передвигается на "Митсубиши Паджеро" черного цвета, на джипе автомобильные номера государственного образца Республики Армения.