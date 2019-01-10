Инцидент с призывниками показал - армянское общество больно

Случай с призывниками, когда в Ереване на автобус, направлявшийся на призывной пункт, напали неизвестные лица, стал очень неприятным посленовогодним сюрпризом для армянской общественности.

Инцидент из ряда вон выходящий, иллюстрирующий полную анархию и безнаказанность, царящие сегодня в Армении. В стране, где работают законы и правоохранители заняты своим делом, такое представить невозможно. Ведь погоня за автобусов с призывниками продолжалась достаточно долго и у всех на виду, в том числе на глазах дорожной полиции.

Ситуация с дорожными правонарушениями в Армении после "бархатной революции" вообще резко обострилась, особенно в связи с отменой штрафов и радаров. Только за 8 праздничных дней, по информации пресс-службы полиции, были задержаны 225 водителей в нетрезвом состоянии, в то время как в праздничные выходные прошлого января их было всего 9-ть.

После пресловутой же пашиняновской амнистии выросла и преступность. Статистические данные еще не обнародованы, полиция еще подводит итоги года. Но, как заявлял накануне праздников начальник Полиции Армении Валерий Осипян, некоторые из амнистированных уже успели совершить повторные преступления.

Но вернемся к инциденту с призывниками.

Первый рабочий день наступившего года отметился очень неприятным событием - наглым нападением на автобус с призывниками, пишет обозреватель "Спутник-Армения" Рубен Гюльмисарян. Хуже всего, считает он, что армянское общество постепенно начинает привыкать к выходкам подобного рода, трудно представимым еще в совсем недавнем прошлом.

Неприятный инцидент с участием группы неизвестных (на тот момент) людей и призывников произошел в Ереване во вторник. В сети появилась видеозапись, запечатлевшая, как несколько машин подрезают автобус с призывниками, вынуждая водителя остановиться. В автобус врываются молодые (и уже не очень молодые) люди, в салоне начинается дебош - с дракой и нецензурной руганью.

По мнению армянского журналиста, произойти подобное могло лишь по причине чувства вседозволенности и безнаказанности, не на пустом месте возникшем у той части общества, которая склонна к подобного рода правонарушениям.

Когда неоднократно сходит с рук агрессия, направленная против католикоса, так, что на защиту церкви вынуждены становиться простые граждане вместо полиции (как это было недавно в Эчмиадзине) - это порождает чувство безнаказанности. Когда пара геев может вломиться в полицейский участок и побить полицейских при исполнении - это тоже стимулирует ощущение вседозволенности.

Когда ты честно уплатил штрафы за нарушения ПДД, тобой допущенные, а тот, кто намеренно затягивал уплату, вдруг получил прощение на эти штрафы и теперь поглядывает на тебя, ехидно ухмыляясь - это способствует формированию убежденности, что закон можно спокойно игнорировать, и тебе за это ничего не будет.

Если бы нападавшие на католикоса получили наказание в соответствии с законом, если бы в полицейские участки не мог врываться, как это было от начала времен, кто угодно и учинять дебош, если бы законопослушным гражданам, честно и вовремя заплатившим штрафы, вернули уплаченное - раз уж другие освобождаются ровно от той же повинности, если бы камеры на дорогах не заклеивали скотчем и не завешивали нижним бельем, то и случая с автобусом могло не быть, считает Гюльмисарян.

Если бы не популистская амнистия, когда выпустили кого не попади, а в результате по всей стране взлетело до небес количество разбойных нападений и квартирных краж - в числе ограбленных уже замначальника полиции и советник председателя следственного комитета...

Одним словом, хулиганы, преступники и склонные к криминалу лица в Армении уже почувствовали атмосферу безнаказанности. Властям не до них, все силы брошены совсем на другой "фронт", очень важный с точки популизма, но не играющий никакой роли в обеспечении безопасности населения и порядка в стране.

Султан Керим