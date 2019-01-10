Азербайджанские миротворцы вернулись из Афганистана в Баку - ФОТО
10 января 2019 11:13 185
В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих азербайджанской армии, действующая в составе миссии "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Афганистане, вернулась в Баку.
Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
Напомним, что миротворческая миссия азербайджанской армии в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.
В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая двух военных врачей и шесть штабных офицеров азербайджанской армии.
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