Тер-Петросян снова станет президентом?

Правящая элита вновь активно обсуждает вопрос об отставке Армена Саркисяна. Никол Пашинян не хочет работать с Арменом Саркисяном и пытается найти способы избавиться от него, передает Day.Az со ссылкой на iravunk.com.

Пашиняну нужен человек, который поможет ему в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и бывший президент Левон Тер-Петросян - лучший вариант для новой власти с точки зрения решения этой проблемы. В правящей элите обсуждается именно его кандидатура.

Планируется, что после вступления Тер-Петросяна в должность через Национальное собрание будут внесены изменения в Конституцию, расширены полномочия президента, чтобы он мог заниматься внешней политикой.

Команда Левона Тер-Петросяна также активно обсуждает этот вариант. Экс-президент даже неучастие своих близких сопартийцев в прошедших выборах в НС объяснил предстоящими событиями, в которых его команда будет играть большую роль. Источник издания в АНК сообщил: "Дед сказал: подождите до мая".