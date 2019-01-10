Провокаторы из Amnesty International снова нападают на Азербайджан

Ситуация вокруг "голодающего" в заключении блогера Мехмана Гусейнова превращена зарубежными критиками Азербайджана в тему для очередного антиазербайджанского водевиля.

Вот и международная правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность состоянием здоровья якобы проводящего голодовку в тюрьме блогера Мехмана Гусейнова и призвала власти Азербайджана освободить его.

Amnesty International считает, что новые обвинения, предъявленные Гусейнову, являются "политически мотивированными" и якобы преследуют цель наказать его за критику в адрес правительства.

Начнем с того, что ситуация вокруг блогера Мехмана Гусейнова, которую на Западе упорно называют "голодовкой" и "наказанием за критику", вводя политический подтекст, является показателем антиазербайджанской истерии, которая вновь начинает набирать обороты. Такое впечатление, что весть о "голодовке" блогера в Азербайджане встречена за его пределами с огромной радостью. И сколько бы мы ни говорили, ни писали и ни доказывали, что Мехман Гусейнов никакую голодовку не проводит, все бесполезно.

Как говорится, пропагандистская машина заправлена по-новому и готова ехать дальше. Маховик запущен.

Само собой, снова оказались востребованными сомнительные лица, добивающиеся расположения Запада продажей интересов своей страны, и которые называют себя "политэмиграцией".

Эти ребята еще долго будут, грубо говоря, обсасывать тему "голодовки" Мехмана Гусейнова, стараясь извлечь из нее побольше грязи.

И небезызвестная Amnesty International, конечно же, не могла не поучаствовать в этом шабаше.

Давно уже известно, что Amnesty International, которая финансируется из бюджета Форин офиса Великобритании, считается олицетворением лицемерия и не воспринимается всерьез. Деятельность Amnesty International неоднократно подвергалась критике в разных странах мира. Ее подозревают в предвзятости, избирательном подходе к публикуемой информации и даже в шпионаже.

Безусловно, понятие прав и свобод человека - невероятно объемная категория, охватывающая самые разные сферы жизни. Отстаиванием этих прав, их защитой и наблюдением за ситуацией в мире занимаются тысячи экспертов, исследователей, активистов. Но еще больше людей и организаций пытаются спекулировать или нажиться на такой по-настоящему золотой жиле.

Но Азербайджан знает о таких предприимчивых "защитниках прав" не понаслышке. Чем сильнее становится страна, тем чаще ей приходится сталкиваться с черным пиаром на Западе, который щедро спонсируется армянским лобби и связанными с ним кругами. Самые известные организации, которые не стесняются зарабатывать деньги, прикрываясь высокими идеалами, в последнее время особенно активно участвуют в антиазербайджанской кампании за рубежом. Расчет очень прост: понимая всю абсурдность своих пресс-релизов и тезисов, эти люди, отрабатывая заказ, строят свою антиазербайджанскую пропаганду в расчете на простых европейцев и жителей других стран, которые не будут пытаться разобраться, где правда, а где ложь.

Но все тайное рано или поздно становится явным, а настоящая суть таких организаций всплывает на поверхность.

Публикуемые рейтинги, отчеты, доклады и заявления этих организаций уже давно превратились в продажные листки.

И в Азербайджане это очень хорошо понимают...

Сабухи Иманов