Брюссель разгромил представленную Арменией дорожную карту по сотрудничеству с ЕС

Немощность нынешних властей Армении продолжает углубляться не только на карабахском, российском и евразийском, но и на европейском направлениях. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом написал в своем Facebook экс-депутат, зампред Республиканской партии Армен Ашотян.

"Обещанная после смены власти капитализация внешней политики не произошла и уже нереалистична вследствие непрофессионализма нового правительства", - считает Ашотян.

Лояльные новым властям средства массовой информации могут продолжать "дешевые шоу для внутреннего потребления", однако фиаско властей, с точки зрения зампреда РПА, уже реальность.

Он отметил, что подписанное в ноябре 2017 года и вступившее в действие 1 января 2018 года для промежуточного применения соглашение Армения - ЕС не только не реализуется на практике, не только не стало ориентиром для реформ, но и теряет свою привлекательность и блеск в политическом смысле.

По мнению Ашотяна, своей медлительностью и любительским подходом новое правительство не успело в прошлом году утвердить дорожную карту по реализации соглашения, как предусматривалось, по принятому в декабре решению правительства.

Ссылаясь на свои источники, политик заявил, что проект дорожной карты, представленной правительством в Брюсселе, был раскритикован в пух и прах. В результате этого возникла необходимость его доработки, написал Ашотян.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на пятом саммите программы Евросоюза "Восточное партнерство" в Брюсселе. Документ вступит в силу только после того, как все 28 стран-членов ЕС и Армения ратифицируют его.