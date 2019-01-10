Водитель автобуса может возглавить крупнейший культурный центр Армении

Накануне и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян посетил мэрию Еревана и разнес работу нового градоначальника и совета старейшин в пух и прах. Как пишет газета "Жаманак", Пашинян обвинил руководство мэрии в "провале управления городским хозяйством" и в том, что они вызвали недовольство ереванцев.

Интересно, а о чем нынешний глава Армении думал, продвигая на пост мэра актера-комика, не имеющего ни малейшего представления об управленческой работе, не разбирающегося ни в экономике, ни в политике и ни в чем вообще? Айк Марутян, едва вступив в должность, сразу же принялся делать глупости. Как, впрочем, и все назначаемые Пашиняном руководящие лица.

Вскоре у руководства еще одним важным объектом страны - крупнейшим в Армении спортивно-концертным комплексом - может оказаться некомпетентное лицо.

Как сообщает "168 жам", должность директора Спортивно-концертного комплекса им. Карена Демирчяна стала настоящим "яблоком раздора" в возглавляемой Николом Пашиняном партии "Гражданский договор". Один из претендентов - музыкант известной группы "Ардзаганк" Егише Петросян, который в дни революции своими интервью активно поддерживал Никола Пашиняна. Другой - временно исполняющий обязанности директора СКК Самвел Меликсетян, которого кратко характеризуют как друга Арарата Мирзояна по "шаганию".

Получается, выбор должен быть сделан между культурно-профессиональным содержанием вопроса или в очередной раз предпочтением "искусства шагания".

В аппарате СКК крайне обеспокоены и после сбора подписей и обращения в правительство в конце года поняли, что бессильны против Арарата Мирзояна, поскольку принимающие решение люди не намерены обижать первого вице-премьера.

Говорят также, что особенных ожиданий в связи с объявленным конкурсом нет, уверены, что конкурс будет формальным и победит тот, кому покровительствует Арарат Мирзоян, отмечает армянское издание.

По их словам, еще в прошлом году, когда Вазген Асатрян был уволен с этой должности, муссировались разные имена, были интересные и развитые молодые люди, которые хотели прийти, реализовать в комплексе серьезные программы, однако сегодня претендентов нет, поскольку все поняли, что это бессмысленно - в тему включился Арарат Мирзоян.

Касаясь вопроса, кто такой Самвел Меликсетян и какое отношение имеет в этой сфере, источник газеты ответил: "Революция стала шансом для этого человека, он шагал с Араратом Мирзояном и оказался на этом посту, а его карьера заключалась в том, что был заслуженным водителем гостиницы "Ани", возил приехавших в Армению туристов по стране на автобусе туроператора"...

Султан Керим