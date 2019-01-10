Председатель ОБСЕ сделал важное заявление по карабахскому конфликту

По его словам, основные проблемы в регионе ОБСЕ и, по сути, во всем мире, требуют большего сотрудничества и большего диалога, чем когда-либо.

"Словакия намерена быть справедливой и честной в роли партнера и посредника в ходе своего председательства в ОБСЕ в 2019 году. Мы сосредоточимся на таких вопросах, как посредничество в решении конфликтов и предотвращение конфликтов, а также их влияние на людей. Нам необходимо подготовиться к более безопасному будущему", - добавил Лайчак.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.