Армянская семья выдавала себя за азербайджанцев - МКРТЧЯН СТАЛИ ГАСАНОВЫМИ

В Германии была разоблачена очередная наглая ложь и афера армян.

Как сообщает Wormser Zeitung, одна армянская семья в составе из шести человек - бабушки, отца, матери и троих детей, - притворилась азербайджанцами, чтобы ускорить процесс получения вида на жительство в Германии, передает Day.Az со ссылкой на virtualaz.org.

В сообщении отмечается, что члены указанной семьи уничтожили свои документы по прибытии в Германию и представились как Гасановы. Бедолаги надеялись, что запрос немецких миграционных служб в Азербайджан останется без ответа из-за несуществующих имен и фамилий.

Но прошение так называемых "Гасановых" на получение статуса беженцев было отклонено. Семью мошенников разместили в городе Вормс и даже начали платить пособие. Но, как известно, все тайное рано или поздно становится явным: обман раскрылся, и выяснилось, что это вовсе не Гасановы, а Мкртчяны и Халатяны. А детей зовут Нелли, Метаксия и Геворг. Помимо этого было установлено, что женщина, выдаваемая за бабушку, на самом деле не является родственницей семьи.

Разоблачение лишило армянскую семью каких-либо шансов остаться в Германии. В итоге вся семья была депортирована в Армению.

Мэр Вормса Ганс-Йоахим Косубек заявил, что все происходило по закону, а дети пострадали из-за мошенничества их родителей: полицейским и сотрудникам миграционной службы пришлось нагрянуть к отказывавшимся покинуть Германию "беженцам" ночью, чтобы они успели на утренний рейс.

Согласно сообщению, в настоящее время самозванцы живут у родственников в Армении.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook