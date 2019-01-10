Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Избирательный кодекс
10 января 2019 20:36 245
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил закон о внесении изменений в Избирательный кодекс Азербайджана.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно изменениям, решение (распоряжение) о назначении выборов (референдума) официально публикуется как минимум за 60 дней до дня голосования.
Также за исключением случаев назначения выборов в порядке, установленном в статье 179.2 Кодекса, президентские выборы назначаются на вторник второй недели месяца, в котором семь лет назад проводились выборыСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!