Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Избирательный кодекс

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил закон о внесении изменений в Избирательный кодекс Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменениям, решение (распоряжение) о назначении выборов (референдума) официально публикуется как минимум за 60 дней до дня голосования.

Также за исключением случаев назначения выборов в порядке, установленном в статье 179.2 Кодекса, президентские выборы назначаются на вторник второй недели месяца, в котором семь лет назад проводились выборы