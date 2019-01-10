Назван убийца Орхана Джемаля - ФОТО

В Центре "Досье" (расследовательский проект Михаила Ходорковского) Дождю рассказали о результатах пятимесячного изучения обстоятельств убийства съемочной группы "Центра управления расследованиями" в Центральноафриканской Республике. Расследователи считают подозреваемым в причастности к преступлению местного жандарма - он следил за журналистами, постоянно находясь на связи с их водителем, а также с сотрудником одной из компаний Евгения Пригожина, передает Day.Az со ссылкой на "Дождь".

Блокпост. За час до убийства

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР 30 июля 2018 года. Они прилетели туда для съемок расследования о Евгении Пригожине (по словам собеседника Дождя в бывшем ЦУР, рассказ о российских наемниках должен был стать только одним из эпизодов фильма).

Вечером 30 июля, незадолго до гибели, журналисты проехали через город Сибю. Центру "Досье" удалось поговорить с двумя военными FACA (правительственная армия ЦАР), дежурившими на блокпосту на выезде из города. Они рассказали, что за 20 минут до проезда джипа журналистов блокпост пересекла машина с тремя вооруженными белыми людьми и двумя центральноафриканцами, в том числе жандармом Эммануэлем Туагуэнде Котофио. Эти люди предупредили военных, что "за ними скоро проследует еще машина с белыми", и попросили беспрепятственно ее пропустить, пояснив, что "это друзья". Журналисты покинули город в 19.00 по местному времени; по данным "Досье", через час они были убиты.

Слежка. Признаки спецоперации

На своей странице в фейсбуке Эммануэль Котофио указал, что до жандармерии работал таксистом в столице ЦАР Банги

По данным "Досье", машина с жандармом оказалась в Сибю неслучайно. Как следует из данных биллинга звонков Котофио, все три дня, что журналисты были в ЦАР, - от прибытия в аэропорт Банги до Сибю, - он всегда находился где-то недалеко: или на соседней улице, или по крайней мере в том же районе.

Все это время жандарм постоянно держал связь с водителем журналистов Бьенвеню Дувокамой. По данным биллинга, с 28 по 30 июля Дувокама позвонил Котофио 47 раз. При этом собеседник "Досье" из числа центральноафриканских журналистов утверждает, что Дувокама в прошлом тоже был сотрудником жандармерии.

Водитель и жандарм созванивались сразу по двум номерам: до 11:00 28 июля Дувокама звонил Котофио с личного номера, а потом только с новой сим-карты, зарегистрированной на некоего Тома Мариана (Toma Mariana). Тогда же, в день прилета журналистов, у Дувокамы появляется и новый телефон: судя по проанализированным "Досье" данным IMEI (International Mobile Equipment Identity - уникальный идентификационный номер телефона), сначала он включил его со старой сим-картой, а затем на нем же активировал новую.

В "Досье" считают, что все это говорит об организации спецоперации.

Расследователи также обратили внимание, что вечером 30 июля в районе убийства не работали вышки связи обоих местных мобильных операторов - Telecel и Orange: данные биллинга перед убийством журналистов обрываются. Как объяснил "Досье" собеседник, близкий к французскому телекому, "на радиаторы вышек перестали подавать электричество из соображений экономии".

Связи с россиянами

Основываясь на данных биллинга, Центр "Досье" связал Эммануэля Котофио с работающими в ЦАР россиянами. В июле-августе 2018 года жандарм 98 раз созванивался с Александром Сотовым, предположительно связанным со структурами Пригожина. В ЦАР он был официально трудоустроен "инструктором по наружному наблюдению, вербовке и агентурной работе" в компании "М-Финанс", следует из полученных "Досье" внутренних документов компании. Она связана с Пригожиным через своего бывшего гендиректора Евгения Ходотова, полный тезка которого владел Lobaye Invest - эту компанию французские СМИ называли "дочкой" представляющей интересы Пригожина "М-Инвест".

В ЦАР Александр Сотов работал "инструктором по наружному наблюдению, вербовке и агентурной работе". Фото: личная страница> в "Одноклассниках".

Официальный начальник Сотова, по данным расследования, - советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров, который, как писала "Фонтанка", "сотрудничал со службой безопасности структур, работающих в интересах Пригожина". За июль-август 2018 года они, согласно биллингу, созванивались больше ста раз.

Свой центральноафриканский номер Александр Сотов зарегистрировал на американский паспорт (по сведениям "Досье", поддельный) некоего Трэвиса Хэммонда.

В зарплатных ведомостях "М-Финанс" Сотов значится под личным номером "М-5661" - жетоны с номерами такого же формата, как неоднократно писали СМИ, присваиваются бойцам ЧВК "Вагнера".

По мнению Центра "Досье", "российский след" тянется из ЦАР в Москву - к Кириллу Романовскому, спецкору связываемого с Пригожиным РИА "ФАН". Как писала "Медуза", именно Романовский нашел "фиксера" для съемочной команды ЦУР - некоего "Мартина из ООН". Именно "Мартин" рекомендовал журналистам водителя, который, по данным "Досье", мог быть сотрудником жандармерии ЦАР.

Представители миссии ООН заявляли, что организация не поддерживала контакт с погибшими журналистами. Центр "Досье" считает, что "фиксера Мартина" никогда не существовало.

Романовский трижды рассказывал сотрудникам ЦУР об обстоятельствах своего знакомства с "Мартином": сначала он говорил, что они познакомились через "Красный Крест", затем - что в центре занятости в Берлине, а еще одной версией был немецкий супермаркет. В Центре "Досье" заявили, что не смогли убедительно подтвердить ни одну из версий.

Центру "Досье" также удалось установить, что номер "Мартина" был зарегистрирован на имя Эрика Мустерманн (Erika Mustermann - немецкий аналог Jane Doe, используется для условного обозначения человека, имя которого неизвестно или не раскрывается).

Также ставится под сомнение работа "Мартина" в качестве фиксера: весь июль он говорил съемочной группе ЦУР, что находится в Бамбари и организует для них съемки золотых приисков, но данные биллинга привязывают номер "Мартина" к Банги.

Когда Романовский передавал контакты "Мартина" команде ЦУР, он посоветовал с ним "лучше переписываться, чем общаться голосом".

Кирилл Романовский не смог предоставить Дождю оперативный комментарий. Александр Сотов на сообщение в "Одноклассниках" не ответил.