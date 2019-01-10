И Сейрана Оганяна могут посадить в тюрьму - ПОДРОБНОСТИ

Экс-министру обороны Армении Сейрану Оганяну, который в 2008 году возглавлял Генштаб Армении, предъявлено обвинение по делу о гибели протестующих при разгоне демонстрации в Ереване, с него взята подписка о невыезде, передает Day.Az со ссылкой на "Кавказский узел".

В связи с разгоном демонстрации в Ереване второй президент Армении Роберт Кочарян был обвинен в свержении конституционного строя. Еще двоим, эксперту по баллистике и бывшему главе следственной группы Ваагну Арутюняну, которые ранее занимались делом о беспорядках 2008 года, предъявлены обвинения в подлоге доказательств. Следствие полагает, что они пытались скрыть незаконное применение военными оружия при подавлении беспорядков.

В Специальной следственной службе отказались уточнить, по какой статье предъявлено обвинение Сейрану Оганяну, который в марте 2008 года возглавлял Генштаб Армении и являлся первым заместителем министра обороны, передает корреспондент "Кавказского узла". "В отношении Сейрана Оганяна избрана мера пресечения подписка о невыезде", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что вскоре после подавления беспорядков, в апреле 2008 года, Секйран Оганян был назначен на пост главы минобороны.



